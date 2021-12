Na Vianoce sledujte nevšedné nebeské divadlo

Kultúra je najlepšia veľvyslankyňa. Spoznajte najväčších biznis hráčov u nás. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Kto sú najväčší hráči vo svojom odvetví na Slovensku? Oslovili sme viac ako 500 spoločností a prinášame prehľad najväčších z nich vo viac ako 50 kategóriách: We found out who the largest in business are in Slovakia

2. Kultúra je najlepšia veľvyslankyňa. Nová kniha predstavuje Slovensko svetu cez výtvarné umenie, národná galéria ju pripravila na popud šéfa diplomacie: Paintings as a universal ambassador. A new art mosaic book tells the story of Slovakia

3. Slovenský paradox: kiná či nákupné centrá minulú jeseň zostali otvorené, no žiaci sa museli učiť doma. Deti platia za nízku zaočkovanosť dospelých, hovoria odborníci: Slovak children's education falls victim to the unvaccinated

4. Hoci počet covidových pacientov v nemocniciach klesá, plánované operácie len tak ľahko nedobehneme. Dôsledky tretej vlny sú stále cítiť, zhodujú sa lekári: Surgeries shunted back again as Covid cases fill up hospitals

5. Ďalší pandemický rok sa niesol v znamení investícií, dokončovania veľkých projektov, no aj prepúšťaní. Pripravili sme pre vás výber nadôležitejších udalostí na poli biznisu a investícií: New investments, but also layoffs. The pandemic is not the only influence on the business sector in Slovakia

6. Viete, kde sa nachádza „zlatý kút“ Malých Karpát? Vyberte sa s nami na dva kopce v tomto pohorí, ktoré ponúkajú úžasný výhľad: Journey to the Centre of the Earth: Geldek a Jelenec

7. Veľký objav neďaleko Trenčína: archeológovia odkryli predmety staré 3,000 rokov. Medzi nájdenými predmetmi sú rôzne kúsky bronzových šperkov vrátane náramkov či nákrčníkov: Slovaks have unearthed Bronze Age treasure

8. Unikátne športové auto či autobus. Slovensko sa chce stať lídrom vo využití vodíka a vodíkových technológií v doprave: Slovakia has high hydrogen ambitions in road transport

9. V Bratislave je takmer toľko áut ako obyvateľov a dominujú v nej ženy. Čo ešte o našom hlavnom meste prezradila nedávno vydaná štatistická ročenka? Nearly as many cars as people. Statistical yearbook says a lot about Bratislava

10. Vianoce ponúknu netradičné nebeské divadlo, pozorovať môžete aj kométu. Viac sa dozviete v pravidelnom prehľade noviniek zo sveta kultúry a cestovania: Can you observe a Christmas comet this year?

