Kolíková: V trestnom práve musí byť definované, že k sexuálnemu styku nemôže dôjsť bez súhlasu

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Monika Žigová.

„Pri určitom type dezinformácií a hoaxov je namieste uvažovať o trestnoprávnej zodpovednosti,“ hovorí ministerka spravodlivosti MÁRIA KOLÍKOVÁ (SaS). Proti novele Trestného zákona je však takmer celá koalícia, generálny a špeciálny prokurátor aj viaceré mimovládky. Prekáža im paragraf, v ktorom je trestný čin šírenia nepravdivých informácií.

Ministerka v rozhovore hovorí aj o dekriminalizácii drog, treste za sexuálne násilie, súdnej reforme či o generálnom prokurátorovi Marošovi Žilinkovi.

Mária Kolíková v septembri 2021 odišla zo strany Za ľudí a vstúpila do klubu SaS,

od roku 2020 je ministerkou spravodlivosti,

v rokoch 2016 – 2018 a 2010 – 2012 pôsobila ako štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti,

študovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Nový trestný zákon by mal trestať tých, ktorí vyrobia alebo rozšíria nepravdivú informáciu, ktorá je „spôsobilá vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva, ohroziť životy alebo zdravie ľudí, či ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celospoločenského významu.“ V čom je to iné ako šírenie poplašnej správy alebo ohováranie?

Pri ohováraní ide o ujmu, ktorú spôsobíte konkrétnej osobe. Poplašná správa musí mať charakter a hodnotu poplachu. Dospela som k záveru – a vyplýva to aj z programového vyhlásenia vlády – že pri určitom type dezinformácií, teda aj hoaxov, je namieste uvažovať o trestnoprávnej zodpovednosti.

Bola by som rada, keby sa debata viedla o tom, aký je okruh informácií, ktoré ohrozujú demokratickú spoločnosť a my ich necháme šíriť bez akejkoľvek kontroly a postihu. Domnievam sa, že sociálne siete na to nestačia.