Patria medzi najprísnejšie v Európe, Kolíková chce zmierniť tresty za ohováranie

Kolíková uvažovala aj o úplnom vypustení ohovárania zo zákona.

BRATISLAVA. Skutková podstata trestného činu ohovárania patrí na Slovensku medzi najprísnejšie v Európe. Ministerstvo spravodlivosti chce preto sankcie za spáchanie tohto trestného činu zmierniť.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková nevylučuje ani vylúčenie ohovárania spomedzi trestných činov. Vyplýva to z novely Trestného zákona, ktorý do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo spravodlivosti.

"Európsky súd pre ľudské práva všeobecne nenamieta trestnosť ohovárania ako takú, ale dlhodobo kritizuje ukladanie neprimeraných trestných sankcií. Osobitne sankciu odňatia slobody považuje za neprimeranú, okrem výnimočných prípadov, ak dôjde k zásahu do ďalších práv, najmä v kontexte nenávistných prejavov," uviedlo ministerstvo spravodlivosti v dôvodovej správe.

Kolíková uvažovala o úplnom vypustení

Rezort chce v základnej skutkovej podstate stanoviť povinnosť pre súdy uložiť za spáchanie tohto trestného činu trest povinnej práce alebo peňažný trest. V súčasnosti hrozí vinníkovi dvojročné väzenie, v tých najzávažnejších formách až osem rokov za mrežami.

Najprísnejšie tresty chce ministerstvo vypustiť úplne. "Trestnú sadzbu tri až osem rokov považujeme za absolútne neprimeranú," vysvetlil rezort.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pre TASR priznala, že pri príprave novely Trestného zákona uvažovala aj o vypustení ohovárania zo zákona.

"Je namieste sa rozprávať, či takýto skutok by mal alebo nemal mať odraz aj v trestnom práve. Upustili sme pri tomto trestnom čine od trestu odňatia slobody a dali sme to ako prvý krok. Som pripravená sa o vypustení trestného činu rozprávať. Trestný zákon by mal byť o skutkoch, na ktorých je celospoločenský konsenzus, že je ich potrebné ich postihovať," dodala pre TASR Kolíková.

Návrh novely Trestného zákona

Ministerka spravodlivosti predstavila začiatkom decembra návrh novely Trestného zákona. Po novom chce presadiť výraznejšie využívanie alternatívnych trestov namiesto odňatia slobody či rozlišovanie užívateľov od výrobcov drog.

Okrem iného by mohlo byť dôvodom na udelenie vyššieho trestu spáchanie trestného činu pre výkon povolania.

Návrh upravuje aj problematiku sexuálnych trestných činov či šírenia dezinformácií. Tiež navrhuje zvýšiť spodnú hranicu malej škody z pôvodných 266 na 500 eur.