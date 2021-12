Kazateľ Pastirčák: Smútok a hnev nás vedú k tomu, čo má zmysel

Ak sa človek odváži riskovať, zázraky sa zrejme dejú, hovorí.

Mnohé z toho, čo v ľudia v pandémii už druhý rok prežívajú, je podľa kazateľa DANIELA PASTIRČÁKA len praskaním veľkej ilúzie, v ktorej si človek sám seba predstavoval ako Boha evolúcie. Tvrdí, že práve intenzívne prežívame, že to tak vôbec nie je.

O rozdelení spoločnosti hovorí, že ho nemožno riešiť nijako inak ako priznaním, že žiadna individualita nežije mimo celku.

A za tému Štedrého večera vo svojej komunite označuje hľadanie dieťaťa v nás, ktoré sa potrebuje nepretržite rodiť z čistoty, z prostoty, z celistvosti odpútané od klamných lákadiel naliehavého vonkajšieho sveta.

Čo spoločné by mohli prežívať veriaci a neveriaci na Vianoce?

Vieru. Lebo ak veríte, že pravda existuje a že keď má byť človek človekom, tak musí v rozhodujúcich situáciách uprednostniť pravdu pred vlastným záujmom, tak veríme v to isté.

Veríte, že láska existuje, že to nie sú iba biochemické reakcie a že láska je imperatívom, ktorému treba podriadiť všetko ostatné?

Áno, verím.

Tak potom veríme v to isté. Ja tomu hovorím Boh. To je to celostné bytie, z ktorého pochádzame, ku ktorému smerujeme a ktoré dáva všetkému zmysel. O tom sú vlastne aj Vianoce.

Mohli by sme to teda nazvať aj láskou?