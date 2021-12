Meteorológovia vydali výstrahu pred vetrom na západe a v okrese Poprad

Predpoveď počasia na nedeľu:

Dnes bude na Slovensku premenlivá, prevažne veľká, miestami - najmä v južnej polovici - aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele, na severe na mnohých miestach sneženie alebo snehové prehánky, v polohách do cca 500 metrov lokálne aj dážď alebo dážď so snehom.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 0 do 5 stupňov Celzia, v južnej polovici západného Slovenska a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 7 stupňov Celzia.

Teplota na horách vo výške 1 500 metrov sa bude pohybovať okolo -1 stupňa. Popoludní sa ochladí.

Meteorológovia na dnes predpokladajú zrážky do 3 milimetrov, na severe miestami do 5 milimetrov, od 500 metrov do 7centimetrov snehu.