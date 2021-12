Predseda parlamentu vyhlásil termín novej voľby komisára pre deti

Voliť komisára budú poslanci na najbližšej schôdzi, ktorá by sa mala začať 1. februára.

BRATISLAVA: Poslanci Národnej rady sa opäť pokúsia zvoliť komisára pre deti. Nová voľba sa má konať počas najbližšej riadnej schôdze, ktorej začiatok je naplánovaný na 1. február 2022. Nominácie na kandidátov možno podávať do 14. januára.

Termín vyhlásil predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina). Do novej voľby sa môžu prihlásiť aj tí kandidáti, ktorí sa o post uchádzali v predošlej voľbe.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Sme rodina opäť navrhne Annu Niku

Kandidátov na komisára pre deti môžu navrhovať len poslanci Národnej rady. Kollár už pre TASR potvrdil, že poslanci Sme rodina budú opäť navrhovať Annu Niku, tak ako v predchádzajúcej voľbe.

Poslanci OĽANO zatiaľ podľa hovorcu hnutia Matúša Bystrianskeho túto tému nepreberali. "Keď sa to bude blížiť, budeme sa tomu venovať. Na klube sa bude môcť každý vyjadriť a každý môže niekoho nominovať, následne bude diskusia tak, aby v klube OĽANO vzišiel jeden kandidát."

Bystriansky nevedel potvrdiť, či bude opäť kandidovať poslankyňa OĽANO Katarína Hatráková.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poslanci opäť nezvolili komisárku pre deti, Hatrákovej chýbal hlas Čítajte

Dostál či Žitňanská preferujú spoločného kandidáta koalície

Šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová pre TASR uviedla, že k tejto otázke plánuje zvolať klub. "Zatiaľ nemáme ujasnený postup," dodala Zemanová.

Poslanec za SaS Ondrej Dostál v predošlej voľbe navrhoval na tento post Máriu Vargovú. Nateraz sa k nominácii nechce vyjadrovať.

"Považoval by som však za rozumné, ak by sa vládna koalícia, na rozdiel od prvej voľby, dokázala vopred dohodnúť na spoločnej kandidátke alebo kandidátovi na tento post."

Na spoločnom kandidátovi sa chce dohodnúť aj poslankyňa Za ľudí Jana Žitňanská. "Budem rada, keď sa dohodneme na spoločnom kandidátovi a celá voľba prebehne dôstojnejšie."

Nezaradený poslanec Ján Podmanický predtým navrhoval Jozefa Mikloška. Pre TASR uviedol, že ak bude pre neho deklarovaná podpora medzi poslancami, bude mu odporúčať, aby sa voľby zúčastnil.

Čo je úlohou komisára pre deti

Úlohou komisára pre deti je chrániť ich práva na súdoch, úradoch, ale aj v súkromných firmách. Človek, ktorý bude zastávať túto funkciu, má mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, byť bezúhonný a akceptovaný reprezentatívnymi organizáciami.

Historicky prvou komisárkou pre deti sa v decembri 2015 stala exministerka práce za Smer Viera Tomanová na šesťročné funkčné obdobie. Zákon hovorí, že vo funkcii ostáva, kým nie je zvolený nový komisár.

Poslanci sa na predošlej schôdzi Národnej rady pokúsili zvoliť komisára pre deti. V prvom kole nebol zo siedmich kandidátov zvolený ani jeden. Do opakovanej voľby postúpila Katarína Hatráková a Anna Niku, Hatráková získala viac hlasov, no nie dostatok na to, aby získala túto funkciu.