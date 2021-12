Prezidentka diskutovala s Kolíkovou o podmienkach väzenstva

Cieľom je pokračovať v humanizácii podmienok výkonu väzby.

BRATISLAVA. Častejšie využívanie alternatívnych trestov či zriadenie osobitného väzenského oddelenia určeného na spoločný život väznených rodičov a ich detí sa stali témou stretnutia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej a generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Róberta Mudrončeka s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Informuje o tom Ministerstvo spravodlivosti SR na sociálnej sieti.

"Teším sa, že pani prezidentka vníma dôležitosť týchto tém. Rada som ju v tejto súvislosti informovala o komplexnej úprave alternatívnych trestov, ktorú riešime aj v rámci veľkej novely Trestného zákona," uviedla Kolíková.

S prezidentkou hovorili aj o novej Koncepcii väzenstva na roky 2021 - 2030, ktorá je tiež už v legislatívnom procese.

Koncepcia podľa ministerky identifikuje nedostatky slovenského väzenstva a ponúka k nim konkrétne riešenia.

"Jedným z nich je práve aj vybudovanie oddielu pre výkon trestu odňatia slobody matiek s deťmi tak, aby sa odsúdená matka mohla starať o svoje dieťa aj počas výkonu trestu odňatia slobody a nedochádzalo k traumatizujúcej separácii dieťaťa v podmienkach imitujúcich domáce prostredie," spresnila Kolíková.

Zdôraznila tiež, že cieľom rezortu spravodlivosti je pokračovať v humanizácii podmienok výkonu väzby a výkonu trestu.

Prezidentka podporila aj novú kampaň Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením. Cieľom kampane je oboznamovať verejnosť s tým, čo znamená mať dieťa so zdravotným znevýhodnením. Hlava štátu o tom informuje na sociálnej sieti.

"Ľudské a empatické prijatie v bežných škôlkach, školách a pri záujmových aktivitách. Aby ich deti neboli izolované, ale vyrastali s rovesníkmi. Aby jednoducho ich deti mohli byť v živote úspešné a šťastné. To si najčastejšie želali rodičia detí so znevýhodnením, ktorí nedávno odpovedali na moju výzvu cez Instagram, čo by im a ich deťom ich každodenný život uľahčilo," uviedla Čaputová.

Zdôraznila, že dosiahnutie lepších podmienok pre deti so znevýhodnením pomôže celej spoločnosti.

Každé 20. dieťa na Slovensku je zdravotne znevýhodnené a narodením takéhoto dieťaťa je ovplyvnená aj rodina, čo predstavuje dosah na takmer 20 percent populácie na Slovensku.

Platforma rodín prichádza preto s kampaňou, ktorá má verejnosti pomôcť rozpoznať to podstatné u detí so zdravotným znevýhodnením.

Informoval o tom PR koordinátor platformy Marek Smižanský. Heslom kampane sa stal slogan #VidimToPodstatne. Kampaň sa začína v pondelok a potrvá do konca februára nasledujúceho roka.