Dobré ráno: Juliette Binoche ma svojou krásou rozplakala

Znie to až neuveriteľne. Veď počúvajte: Johnny Depp, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Juliette Binoche či Catherine Denevue.

S nimi a mnohými Ďalšími svetovými hviezdami, herečkami a hercami, režisérkami a režisérmi sa počas svojej novinárskej kariéry rozprávala naša kolegyňa Kristína Kúdelová.

Dnes v novinách nájdete jej knihu, kde nás spolu s Jankou Sunderman nechajú nahliadnuť do zákulisia takýchto rozhovorov. A dnes sa v Dobrom ráne budem aj s Kikou rozprávať, aké je.

A vopred sa ospravedlňujeme za nižšiu kvalitu zvuku, nahrávali sme na diaľku.

Dočasný policajný prezident odmietol akúkoľvek politický motív v súvislosti so stíhaním Roberta Fica. Štefan Hamran povedal, že Fico bol zadržaný pri páchaní trestného činu. Expremiér je obvinený z trestného činu podnecovania.

Štatistici ukázali prvé dáta zo sčítania obyvateľov. Hovoria, že na Slovensku žije 5 miliónov 449-tisíc obyvateľov a z toho je 51 percent žien. 67 percent ľudí je v produktívnom veku, výrazne však narástol podiel obyvateľov nad 65 rokov. Viac dát Štatistický úrad predstaví začiatkom budúceho roka.

Či je, alebo nie je video z poľovníckej chaty dôkazom v súdnom konaní, môže vyhodnotiť len dozorujúci prokurátor. Generálnej prokuratúre to odkázal špeciálny prokurátor Daniel Lipšic s tým, že to nemôže vyhodnotiť ani on, ani žiaden iný prokurátor.

Tretia dávky vakcíny od Moderny je podľa prvých testov účinná aj proti variantu omikron. Ukázali to laboratórne testy , dve dávky však poskytujú nízku ochranu. Firma chce zároveň začať začiatkom roka s klinickým testovaním upravenej vakcíny, špeciálne proti omikronu. EMA zároveň odkázala, že podmienečne registrovala piatu vakcínu Nuvaxovid od spoločnosti Novavax.

NASA nás chce obdarovať na Štedrý večer. Práve 24. decembra by totiž do kozmu mal štartovať dlho odkladaný Vesmírny ďalekohľad Jamesa Webba. Teleskop vynesie nosná raketa Ariane 5 z kozmodrómu Kourou vo Francúzskej Guyane. Ďalekohľad by nám mohol ukázať atmosféru exoplanét i nazrieť do počiatkov kozmu krátko po veľkom tresku.

Moje dnešné odporúčanie je, úplne logicky, kniha Interview, v ktorej sa Jana Sunderman pýtala Kristíny Kúdelovej na to, aké sú filmové hviezdy naozaj. Nájdete v nej oveľa viac ako len to, o čom sme sa rozprávali v dnešnom podcaste a keby ste knižku chceli, tak ju dnes nájdete vloženú aj v tlačenom vydaní denníka SME alebo v kníhkupectvách.

