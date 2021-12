Na Slovensko sa napriek pandémii chystá Sting aj Dua Lipa

V Česku vystúpi Metallica aj Guns N' Roses, kto vystúpi v 2022 u nás?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Odložené koncerty aj nové turné, v budúcom roku v našom regióne vystúpia desiatky známych mien.

Kým v susednej Viedni zahrá Green Day, Iron Maiden, alt-J či The Kooks, do Prahy zas lákajú koncerty Guns N'Roses, Erica Claptona, Imagine Dragons, Celine Dion. No vystúpi aj Metallica či Aerosmith.

Za niektorými veľkými hudobnými hviezdami budúci rok nebude treba cestovať ďaleko, viacerí interpreti vystúpi priamo v Bratislave a v Košiciach.

Zákazníci môžu mať obavy, či pandemická situácia umožní interpretom vystúpiť, no predajcovia lístkov sľubujú, že v prípade zrušeného koncertu peniaze za vstupenku vrátia. V prípade preloženého koncertu si zákazník buď lístok na nový dátum vystúpenia svojho obľúbenca nechá, alebo dostane naspať peniaze.

Pre pandémiu bola aj tento rok odložená časť koncertov. A kto vlastne vystúpi na Slovensku budúci rok?

Filmová hudba aj spevák Rammsteinu

Koncertná sezóna začne už v januári. Till Lindemann, hlavný spevák skupiny Rammstein, vystúpi v bratislavskej Incheba Expo Aréne.