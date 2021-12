Dobré ráno: Vianočné čítanie s Robertom Rothom

Vypočujte si poviedku od Michala Hvoreckého a rozprávku od Braňa Jobusa.

https://www.podbean.com/player-v2/?i=k7qej-115ee83-pb&from=pb6admin&share=1&download=1&rtl=0&fonts=Arial&skin=1&font-color=&btn-skin=3

K vianočným sviatkom neodmysliteľne patria rozprávky a vianočné príbehy. Bez nich by to ani nebolo veľmi ono. Preto aj my radi prispejeme k vytvoreniu pokojnej atmosféry vianočným čítaním.

Herec Slovenského národného divadla Robert Roth pre vás načítal dva autorské texty - prvá bude poviedka od spisovateľa Michala Hvoreckého, druhá bude rozprávka od Braňa Jobusa.

Prajeme vám krásne sviatky, užite si ich v zdraví a v kruhu svojich najbližších. Šťastné a veselé od celého tímu podcastu Dobré ráno.

