Čo prekvapuje cudzincov na slovenských Vianociach

Vianočné pečenie ako spoločenská udalosť. Dve riešenia pre slovenský pracovný trh. Nepočujúci majú v pandémii sťaženú komunikáciu. Prečítajte si správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

1. Prekladatelia do posunkovej reči zviditeľnili komunitu nepočujúcich, slovenská spoločnosť však pre nich stále nie je dostatočne otvorená. Pandémia im sťažuje každodenný život a komunikáciu ešte viac: Codified sign language helps, but not everyone

2. Ako napiecť veľa druhov vianočného pečiva a nezblázniť sa? Pre jednu z našich redaktoriek je vianočné pečenie už roky spoločenská udalosť: How to do a Christmas cookie exchange right (recipes)

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Ivica Labuda emigrovala tesne pred pádom bývalého režimu, v Amerike sa uplatnila ako biotechnologička. V laboratóriu je vždy doma, vedci všade hovoria spoločným jazykom, bez ohľadu na národnosť, hovorí v rozhovore: It's normal that talent leaves, it's important they can return

4. Už dávno to nie je len IT. Slovensku chýbajú ľudia v mnohých profesiách. Odborníci na pracovný trh vidia dve cesty ako to vyriešiť: How to deal with the shortage of highly qualified workers

5. V žiadnom prípade nehovoríme, že sa nechceme rozprávať s Ruskom, trváme však na tom, že územná integrita je nedotknuteľný princíp. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok reaguje na návrh zmluvy medzi Ruskom a NATO, odmieta kreslenie červených čiar a delenie sfér vplyvu: Dialogue with Russia must not lead to the drawing of red lines, says head of Slovak diplomacy

6. Ďalšie pandemické Vianoce na Slovensku. Môžem sa vybrať do wellnessu alebo do kina? A ako to bude so silvestrovskými oslavami? Plány na vianočné prázdniny obmedzujú protipandemické pravidlá: Pandemic Christmas in Slovakia. Hotels reopen, family visits allowed (Q&A)

7. Nič ma nemohlo pripraviť na kampus s 50,000 ľuďmi, hovorí o svojich začiatkoch Katarína Bridová, Slovenka, ktorá v Amerike spravuje miliardové fondy: Easier to succeed among optimists

8. Slovenské Vianoce sú plné prekvapení. Pre cudzincov, ktorí tu žijú, je takým napríklad kapor vo vani: Šťastné a veselé Vianoce! 'Tis the season

9. Do bratislavských ulíc postupne vyrazí osemnásť nových autobusov. Odveziete sa na nich najmä na preťažených linkách: New buses will soon travel the streets of the capital

10. Ako gymnazisti zachránili židovský cintorín. Už celé generácie študentov pod vedením učiteľky dejepisu opravili cintorín v meste, kde z dvesto židovských rodín po vojne nezostal takmer nikto: Cemetery continues telling the story of Spiš Jews

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.