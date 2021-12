Vláda zrušila nákup molnupiravíru. Na liečbu covidu nasadí iné liečivo

Medzi prevádzky, pre ktoré v súvislosti so zabezpečením nevyhnutných životných potrieb platí výnimka zo zákazu vychádzania, budú od štvrtka 23. decembra platiť aj predajne potravín vrátane ambulantného predaja potravín . Vláda na stredajšom rokovaní schválila doplnenie svojho uznesenia zo 14. decembra. Uznesenie spresňovalo protipandemické opatrenia i režim prevádzok v čase zákazu vychádzania, ktorý kabinet určil v čase od 20.00 do 05.00 h.

Do konca januára 2022 má byť vytvorený systém núdzových zdravotníckych zariadení pre pacientov s ochorením COVID-19. Nemá ísť o poľné nemocnice, ale o lôžka, kde by sa poskytovala základná starostlivosť a triedili pacienti. Vláda uložila túto úlohu rezortom zdravotníctva, obrany a školstva. Reaguje na skúsenosti so zahltením zdravotníckych kapacít počas pandémie.