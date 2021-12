Heger rokoval so šéfom záchranárov o zlepšení ich podmienok

Boris Kollár stojí za požiadavkami záchranárov, chce zlepšiť ich postavenie.

BRATISLAVA. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) stojí za požiadavkami Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov, považuje ich za logické. Tému zlepšenia postavenia záchranárov chce otvoriť aj na koaličnej rade.

Po stretnutí s predstaviteľmi záchranárov to v stredu uviedol Kollár.

"Keď som si vypočul ich požiadavky, tak stojím za nimi a ich žiadosti chápem. Mrzí ma, že 2 500 ľudí nemá také postavenie ako lekári a nepostarali sme sa o nich ani platovo, ani výsluhovo, ani čo sa týka odchodu do dôchodku," skonštatoval Kollár. Je presvedčený, že koaliční partneri požiadavky záchranárov pochopia.

Kollár chce odmeniť aj vodičov v záchrankách

Kollár sa chce zároveň v stredu rozprávať aj s ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským (nominant OĽANO) o 350-eurových odmenách pre zdravotníkov. Tie sa však netýkajú vodičov dopravnej zdravotnej služby a záchrannej zdravotnej služby.

"Je to hanba, že tí, ktorí sú pri pacientovi prví, nedostanú odmenu. Verím, že sa to stalo len nedopatrením," poukázal Kollár.

Záchranári žiadajú zvýšenie platového koeficientu. Druhou požiadavkou sú systémové zmeny, ktoré sú nevyhnutné. Treťou požiadavkou je riešenie sociálneho zabezpečenia záchranárov.

"Ľudia nám odchádzajú v 55 rokoch po 40-ročnej službe s tým, že to fyzicky a psychicky nezvládajú, ale tak, že si musia hľadať novú prácu, aby prežili do dôchodku. To sa musí zastabilizovať," vysvetlil František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov.

Dodal, že záchranári sú ochotní z časti požiadaviek ustúpiť, požadujú však otvorenú diskusiu.

Heger využije skúsenosti záchranárov pri pláne obnovy

S Majerským sa v stredu ráno stretol na Úrade vlády SR aj premiér Eduard Heger (OĽANO).

"Je pre mňa nesmierne dôležité, aby mali záchranári lepšie podmienky na svoju prácu," uviedol predseda vlády na sociálnej sieti. S Majerským sa dohodli, že využije skúsenosti záchranárov aj pri realizácii plánu obnovy.

Záchranári chceli 14. decembra protestom upozorniť na neriešenie svojho postavenia i postavenia zdravotníkov zo strany vlády a poslancov Národnej rady SR. Na proteste zasahovala polícia, zadržala dve osoby, ktoré neskôr prepustila.

Jedným z predvedených na obvodné oddelenie bol prezident komory záchranárov František Majerský.

Protestujúci boli podľa policajtov opakovane vyzývaní policajnými hliadkami, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu na území Slovenska nezhromažďovali.