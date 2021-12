Prezidentka podpísala nové reformy aj štátny rozpočet

Informoval o tom jej hovorca.

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala v stredu reformu nemocníc aj reformu národných parkov.

TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

Reforma nemocníc

Úrovne nemocníc, programov a medicínskych služieb budú po novom rozdelené do kategórií a označené ako V. úroveň, IV. úroveň, III. úroveň, II. úroveň a I. úroveň. Pričom V. úroveň predstavuje najvyššiu a I. najnižšiu úroveň.

Rezort zdravotníctva kategorizáciou ustanoví programový profil pre každú úroveň, spôsob určenia medicínskej služby a zoznam služieb, pre každú službu by mal stanoviť zaradenie do medicínskeho programu, ale aj úroveň medicínskej služby a označenie, či je povinná, nepovinná alebo doplnková.

Rezort tiež ustanoví indikátory kvality pre ústavnú starostlivosť a ich cieľové hodnoty, ako aj časovú dostupnosť.

"Časová dostupnosť ústavnej starostlivosti sa nesmie stanoviť pre neodkladnú zdravotnú starostlivosť," píše sa ďalej v zákone.

Podmienky pre tvorbu siete nemocníc majú byť ich geografická dostupnosť, počet poistencov v spádovom území nemocnice a minimálny počet lôžok.

Napríklad pri V. úrovni má mať najmenej 90 percent poistencov čas dojazdu do nemocnice do 300 minút a najviac 1,5 percenta poistencov nad 350 minút. Počet poistencov v spádovom území nemocnice tejto úrovne má byť najmenej 5.000.000. Pri III. úrovni má mať väčšina poistencov čas dojazdu do nemocnice do 60 minút a minimum nad 90 minút. Počet poistencov v spádovom území v tejto úrovni má byť najmenej 450.000 poistencov, najviac 900.000.

Legislatíva stanovuje aj sankcie pri nespĺňaní podmienok, ak nedôjde včas k odstráneniu nesúladu. Stanovuje tiež povinnosti zdravotnej poisťovne, ktorá bude musieť rezortu zdravotníctva pravidelne zasielať údaje o spotrebe ústavnej starostlivosti za každého poistenca.

V prechodných ustanoveniach pribudlo, že vláda SR nesmie neprimerane zmeniť počet lôžok stanovených v nariadení vlády. Od 1. januára 2022 do 31. decembra 2030 má byť stanovené, že minimálny počet lôžok sa nesmie zmeniť o viac ako 1000 za rok.

"Zmena počtu lôžok musí zohľadňovať dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti a dostupnosť ústavnej starostlivosti v spádovom území nemocnice," píše sa v schválených materiáloch. Nemalo by tak dôjsť k reprofilizácii akútnych lôžok predtým, než reálne dôjde k zvýšeniu kapacity v ambulantnej sfére.

Ministerstvo zdravotníctva viackrát zdôraznilo, že sa žiadna nemocnica rušiť nebude.

Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe analýz a dát na iný typ starostlivosti, ktorá mnohým pacientom chýba, a preto sa ťažko vracajú do svojho normálneho života. Lekári, sestry a ďalší zdravotnícki pracovníci budú podľa rezortu pracovať vďaka reforme s novými prístrojmi vo väčších tímoch, kde budú lepšie vedieť zvládať zdravotné komplikácie pacienta.

Optimalizácia siete nemocníc je súčasťou rozsiahlejšieho balíka reforiem, ktoré budú nasledovať. Sú na ňu naviazané historicky najväčšie investičné prostriedky vo výške jednej miliardy eur.

Reforma národných parkov

Správa lesných pozemkov vo vlastníctve štátu v národných parkoch prejde pod rezort životného prostredia. Počíta s tým poslanecká novela zákona o ochrane prírody a krajiny. Parlament zákon schválil 75 hlasmi zo 76 prítomných poslancov 14. decembra.

Novelu dnes podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová.

Koalícia novelu presadila bez podpory hnutia Sme rodina. Nebyť podpory od dvoch nezaradených poslancov Miroslava Kollára a Tomáša Valáška, reforma by neprešla.

Medzi kľúčové termíny patrí 31. marec 2022, keď budú zriadené správy národných parkov ako samostatné organizácie ochrany prírody. Tie budú spravovať hnuteľný a nehnuteľný majetok vo vlastníctve štátu na území národných parkov. Na ďalší deň, 1. apríla, sa delimituje správa dotknutého majetku.

V zákone je priamo uvedený okruh zástupcov, ktorí majú právo byť v rade národného parku.

Majú nimi byť zástupca územnej samosprávy, na území ktorej sa nachádza príslušný národný park, Horskej záchrannej služby, zástupcovia právnických osôb pôsobiacich v oblasti ochrany prírody a krajiny, lesníctva a cestovného ruchu a odborníci z vedeckých a odborných organizácií, ktorých menuje a odvoláva ministerstvo.

Prevod pozemkov v nižších stupňoch ochrany, ako vo štvrtom a piatom stupni, sa uskutoční až po vykonaní zonácie národných parkov.

Podľa predkladateľov novely je zásadným nedostatkom to, že organizácia ochrany prírody a krajiny, ktorá bola zriadená za účelom zabezpečovania starostlivosti o osobitne chránené časti prírody a krajiny na Slovensku, priamo nespravuje pozemky v týchto územiach. Pre štát je neefektívne, ak sa o územie v národnom parku starajú dve štátne organizácie.

Zákon o štátnom rozpočte

Prezidentka podpísala aj zákon o štátnom rozpočte na rok 2022. Deficit verejných financií Slovenska by mal v budúcom roku dosiahnuť 4,94 % hrubého domáceho produktu. C

elkové príjmy rozpočtu verejnej správy by v budúcom roku mali byť na úrovni 44,174 mld. eur. Väčšinu z toho tvoria daňové príjmy a príspevky na sociálne zabezpečenie.

Výdavky rozpočtu verejnej správy by mali tvoriť 49,387 mld. eur. Deficit verejnej správy by tak mal byť v sume 5,21 mld. eur.

Rozpočet verejnej správy zahŕňa štátny rozpočet jednotlivých kapitol a rozpočty ostatných subjektov verejnej správy. Samotný štátny rozpočet počíta s príjmami vo výške 19,97 mld. eur a výdavkami v sume 25,45 mld. eur pri schodku 5,47 mld. eur.

Hrubý dlh Slovenska by mal kulminovať v rokoch 2021 a 2022 na úrovni 61,5 % HDP a do roku 2024 klesnúť pod 59 % HDP.

V kapitole Všeobecná pokladničná správa rezort financií na budúci rok rozpočtuje rezervu na negatívne vplyvy pandémie ochorenia Covid-19 v sume cez 717 mil. eur.

Ide o rezervu v súvislosti s pretrvávajúcimi nepriaznivými vplyvmi tejto pandémie v nadväznosti na aktuálny nástup a predpokladané trvanie jej tretej vlny.