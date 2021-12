Heger: Predpokladom dialógu je odchod ruských síl z blízkosti hraníc s Ukrajinou

Ukrajine podľa premiéra chýba pocit bezpečia.

BRATISLAVA. Predpokladom na zdravý dialóg je to, aby Rusko stiahlo svoje jednotky z blízkosti hraníc s Ukrajinou, uviedol v stredu na svojom facebookovom účte slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO).

"Pre každú krajinu, a teda aj pre Slovensko, je dôležité a dobré, ak sú jej susedia suverénne, stabilné a rozvinuté demokratické krajiny. Aj preto investujem do rozvoja vzťahov s Ukrajinou, ktoré tu boli na politickej úrovni roky zanedbávané. Znakom toho sú moje tri návštevy Ukrajiny len za tento rok a rokovania na najvyššej úrovni. Čím ekonomicky rozvinutejšia je Ukrajina, tým lepšie pre ňu samotnú a rovnako aj pre jej bezprostredného suseda, ako je Slovensko," napísal Heger.

Podľa neho však na rozvoj "potrebujete jednu zásadnú vec, a tou je pocit bezpečia a stability. A ten dnes Ukrajine chýba, pretože jej východný sused zhromažďuje desiatky tisíc vojakov pozdĺž hraníc".

"Čo týmto sleduje? To dodnes presne nevieme. Ako by sme sa asi v tejto situácii cítili my? Ak je ohrozená bezpečnosť Ukrajiny, tak musíme byť ostražití aj my. Tu ide o bezpečnosť celej Európy," uviedol predseda vlády SR.

Poznamenal, že Rusko minulý týždeň predstavilo požiadavky, ktoré sa dotýkajú citlivých otázok európskej bezpečnosti a fungovania Severoatlantickej aliancie.

Ich naplnenie by podľa Hegera znamenalo "de facto" návrat do stavu pred rokom 1997, keď sa začal proces rozširovania NATO a keď Slovensko nebolo ani jeho súčasťou.

"Chcieť vymazať týchto vyše 20 rokov je pre nás neprijateľné. Súhlasíme, že je potrebné začať konštruktívny dialóg, a to čo najskôr. Predpokladom na zdravý dialóg je to, aby Rusko stiahlo svoje jednotky z blízkosti hraníc s Ukrajinou. Ďalšia eskalácia a prepuknutie vojnového konfliktu na hraniciach Ruska s Ukrajinou môže vyústiť len v jediné, v prijatie tvrdých opatrení voči Ruskej federácii v koordinácii so spojencami. Pretože demokratické princípy, bezpečnosť a suverenita Ukrajiny, ale aj nás všetkých sú našou absolútnou prioritou. V tom na pôde EÚ panuje zhoda," dodal Heger.