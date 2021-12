Kollár: Ak by som sa rozhodol odísť, post predsedu Sme rodina by mohol prebrať Milan Krajniak

Líder Sme rodina nevylučuje nikoho zo spolupráce.

BRATISLAVA. Ak by som sa rozhodol odísť z postu predsedu hnutia Sme rodina, tak si myslím, že by to mohol po mne prebrať Milan Krajniak. V rozhovore pre agentúru SITA to povedal predseda parlamentu Boris Kollár.

Líder Sme rodina zároveň ozrejmil, že nevylučuje nikoho zo spolupráce.

„Samozrejme, že v hnutí máme problém s extrémizmom, ale napríklad členovia strany Hlas sú odídenci zo strany Smer. Netvárme sa, že sú to noví ľudia, sú to stále tí istí smeráci, ktorí tu 20 rokov bačovali,“ priblížil Kollár.

V tejto súvislosti preto chce počkať, ako sa budú v strane Hlas správať, ako budú pristupovať k viacerým otázkam spoločenského života, ako je vakcinácia, zahraničná a vnútorná politika, či akým spôsobom budú robiť opozičnú politiku.

„Toto všetko ich bude predurčovať k nejakému väčšiemu alebo menšiemu koaličnému potenciálu,“ doplnil šéf Sme rodina.

Na otázku agentúry SITA, či zo spolupráce nevylučuje ani Kotlebovcov, odpovedal, že pokiaľ si v tejto strane nevysporiadajú svoje problémy s holokaustom a budú velebiť Jozefa Tisa, tak veľmi ťažko s nimi bude hnutie Sme rodina spolupracovať.