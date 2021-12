Heger a Kollár navštívili zdravotníkov a poďakovali sa za ich prácu

Vláda sa podľa Hegera sústredí na to, aby zmenila systém odmeňovania zdravotníkov.

BRATISLAVA. Vláda sa sústredí na to, aby zmenila systém odmeňovania zdravotníkov. Chce dosiahnuť, aby neutekali za lepšie platenou prácou do zahraničia, ale aby sa zo zahraničia vracali domov.

Uviedol to premiér Eduard Heger (OĽANO) po návšteve Univerzitnej nemocnice Bratislava v Ružinove. Navštívil ju spolu s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina), ktorý doniesol pre slúžiaci personál kapustnicu.

Zmenu štruktúry odmeňovania zdravotníkov označil Heger za beh na dlhú trať. "Pandémia vyzliekla celé zdravotníctvo donaha a ukázala, že nielenže nebolo pripravené, ale bolo aj schátrané," skonštatoval Heger.

Dodal, že ak sa má niečo schátrané opraviť, tak to vždy stojí veľa peňazí a času. "My sme odhodlaní do toho investovať a spraviť zo zdravotníctva klenot, aby mali ľudia kvalitnú zdravotnú starostlivosť," povedal premiér.

Kollár spolu s Hegerom poďakovali všetkým slúžiacim ľuďom počas vianočných sviatkov. S personálom ružinovskej nemocnice sa aj porozprávali. Podľa Kollára sa dozvedeli o problémoch, ktoré musia na vláde a koaličnej rade riešiť. "Máme čo robiť. Sľúbili sme im podporu," poznamenal.

Heger spolu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom (OĽANO) navštívili doobeda Obvodné oddelenie Policajného zboru Petržalka aj hasičskú stanicu v bratislavskom Starom Meste.

