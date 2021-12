Na západe i väčšine stredného Slovenska hrozí poľadovica

Hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa.

BRATISLAVA. Na celom západnom i väčšine stredného Slovenska sa môže tvoriť poľadovica.

Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav, ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia)," podotýka SHMÚ.

Výstrahy predbežne platia do 22.00 h, v južnejších okresoch do nedele (26. 12.) do 6.00 h.

Meteorológovia pripomínajú aj výstrahy pred snežením na mnohých miestach najmä stredného Slovenska, ako aj výstrahy pred tvorbou snehových jazykov a závejov, ktoré sa môžu tvoriť v Trnavskom, Trenčianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.