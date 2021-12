Sulík má s Matovičom pracovné vzťahy. Heger je bez debaty lepší premiér, tvrdí

Sulík by už s Matovičom do vlády nešiel.

BRATISLAVA. Eduard Heger je bez debaty lepší premiér, ako bol Igor Matovič (obaja OĽaNO). V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík s tým, že s ministrom financií Matovičom má v súčasnosti pracovné vzťahy.

Sulík tiež ozrejmil, že sa mu osvedčila taktika nekomentovať Matovičove vyjadrenia.

„Robím to už viac ako rok a budem v tom pokračovať. Bolo by dobré, keby si aj on tento prístup osvojil, ale zrejme to nie je v jeho silách. Občas preto porozpráva do médií alebo napíše na svoj facebook všeličo. Naučil som sa to ale ignorovať a celkom to prospieva,“ vysvetlil šéf SaS.

Na otázku agentúry SITA, či by s Igorom Matovičom šiel do ďalšej vlády, Sulík odpovedal, že nie.

„Nebudem sedieť v jednej vláde s Igorom Matovičom. Ak bude vznikať nejaká budúca vláda, v ktorej bude aj SaS a OĽaNO, tak jeden z nás dvoch súčasťou tej vlády nebude,“ dodal.