Kollár: Za reformy som nehlasoval, lebo som nechcel podviesť ľudí v regiónoch

Sulík vyhlásil, že ak Sme rodina hlasuje proti kľúčovým reformám, tak na Kollárovom mieste by v takej koalícii nebol.

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár odôvodňuje svoje nezahlasovanie za reformy nemocníc a národných parkov tým, že nechcel podviesť ľudí v regiónoch.

V rozhovore pre agentúru SITA zdôraznil, že zainteresované strany mali v rámci spomínaných reforiem isté požiadavky, ktoré napokon neboli vypočuté.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Všetci mali nejaké požiadavky

„Bola tu určitá iniciatíva županov, tak chcete mi povedať, že všetci župani sú hlúpi? Alebo že je hlúpa odborná lekárska verejnosť, združenie lekárov či zástupcovia odborov? Všetci mali nejaké požiadavky a ja som koaličným partnerom povedal, že ak budú splnené a implementujú ich do zákonov cez pozmeňujúce návrhy, tak nie je problém a v hnutí Sme rodina za to zahlasujeme,“ vysvetlil Kollár.

Zároveň ozrejmil, že sa uskutočnili isté rokovania, no nepodarilo sa požiadavky zainteresovaných strán implementovať, preto hnutie Sme rodina hlasovalo proti reformám.

Sulík rozbil už dve vlády

Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík v reakcii na to vyhlásil, že ak Sme rodina hlasuje proti kľúčovým reformám, tak na Kollárovom mieste by v takej koalícii nebol. Kollár na to reagoval slovami, že Sulík už rozbil dve vlády.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Matovič bráni Kollára: Vždy bol zodpovedným koaličným partnerom, SaS zradila Čítajte

„Najprv to bola po roku-dvoch vláda Ivety Radičovej, potom položil vládu Igora Matoviča. Mám pocit, že už prešiel rok alebo to bude rok od začiatku vlády Eduarda Hegera, tak už asi potrebuje ,rozbiť´ aj tú. Je mi ho ľúto, možno je to nejaká úchylka alebo niečo podobné. Nebudem sa radšej k týmto výstrelkom pána Sulíka vyjadrovať, ktorý má zjavne v genetickej výbave pokladať vlády,“ povedal líder Sme rodina.

Na otázku agentúry SITA, prečo ho minister financií Igor Matovič (OĽaNO) nekritizuje tak, ako Richarda Sulíka, odpovedal, že je to možno preto, že ak má nejakú výhradu, tak nekritizuje človeka osobne.

„Ak mám napríklad výhradu voči návrhu Igora Matoviča, tak ja sa snažím riešiť problém v tom návrhu, ale nepoviem, že Igor Matovič je hlupák, ako to robil Richard Sulík. Nemôžete vystupovať voči človeku osobne, vyťahovať nadávky, urážky, animozity a dehonestovať ho. Základom je zachovávať voči sebe slušnosť, rešpektovať osobnú integritu a neurážať sa navzájom,“ dodal Kollár.