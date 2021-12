V záchytke skončil aj Mojsej, opitým to pomáha. Na Slovensku stále nie sú

Posledná záchytka prestala fungovať ešte v lete 2004.

BRATISLAVA. V 90. rokoch minulého storočia bolo na Slovensku 40 záchytných izieb. Umiestňovali do nich agresívnych opitých, ktorí tam čakali na vytriezvenie. Po roku 2000 však zostali len tri, v Bratislave, Trnave a Košiciach.

Postupne však zanikali a tú na Hraničnej ulici v Bratislave v lete 2004 zdemoloval opitý klient. Keďže mesto nemalo peniaze na opravu, zanikla aj posledná záchytka.

Odvtedy prešlo 17 rokov a žiadna záchytka nepribudla. „Ľudí pod vplyvom alkoholu je stále veľa, pribúdajú medzi nimi aj mladiství,“ hovorí prezidentka komory sestier Iveta Lazorová.

Tí, ktorí to preženú s alkoholom alebo nezvládnu svoje správanie na verejnosti, končia namiesto záchytky na centrálnom príjme nemocníc. „Už je to taký folklór, že ich policajné zložky privezú na urgent, ale nie vždy je to potrebné,“ dodáva Lazorová.

Bezpečný priestor na vytriezvenie

Ďalších priváža do nemocníc záchranná služba. Takéto výjazdy tvoria osem až desať percent zo 600-tisíc výjazdov ročne. „Väčšina opilcov potrebuje ďalšie vyšetrenia v nemocnici, takže ich vozíme tam,“ hovorí dlhoročný záchranár Viliam Dobiáš.

Za rizikové považuje, že „pri otrave alkoholom sa dajú prehliadnuť iné veci, aj žalúdočné problémy aj infarkt“. Pritom vyšetrenia, ktoré v nemocnici absolvuje, môžu poisťovňu stáť aj 1500 eur.

Noc prečkajú na traumatológii, chirurgii alebo na internom oddelení podľa toho, kde sú voľné miesta. Znovuotvorenie záchytiek by malo zmysel aj podľa Braňa Mojseja, ktorý má s pobytom v nej skúsenosť.