Vládnej koalícii vyčíta chaos a zlú komunikáciu.

BRATISLAVA. Lídra mimoparlamentného Hlasu a nezaradeného poslanca Národnej rady Petra Pellegriniho mrzí, že sa časť opozície "vrhla na antivaxerskú vlnu".

Vládnej koalícii vyčíta, že chaos a zlá komunikácia pri ich opatreniach znížili dôveryhodnosť samotného kabinetu i nariadení.

Téma očkovania

Tvrdí, že jeho strana od začiatku pandémie vyzývala na dodržiavanie opatrení a na očkovanie. Priznal, že obmedzenia pre neočkovaných na nich možno majú väčší efekt než kampaň, no nestotožňuje sa s nimi.

"Hlas-SD v oblasti očkovania neuhol ani raz z rétoriky, odporúčali sme ho úplne od začiatku s tým, že sme nikdy neopustili ani náš postoj, že musí byť dobrovoľné," povedal s tým, že vyzýval na očkovanie seniorov a naďalej nabáda k dodržiavaniu opatrení.

Každý si podľa neho môže o opatreniach myslieť svoje, no ak raz platia, treba to rešpektovať.

Skonštatoval, že opozícia v tomto nie je konzistentná a mrzí ho, že je tu aj extrémnejšia časť. "To určite škodí. Na druhej strane, ak by sme mali dôveryhodnú vládu, ktorej ľudia dôverujú, tá by si vedela poradiť aj s takouto malou skupinkou extrémistov, nemali by taký silný hlas, nedokázali by také veľké množstvo ľudí ovplyvniť."

Na otázku, či by nebolo lepšie spojiť sa s ostatnou opozíciou a vyzývať k zodpovednosti reagoval, že si nie je istý, či by sa vedeli so Smerom dohodnúť.

Vzhľadom na pandemickú situáciu by Hlas neorganizoval protesty. "Určite si nemyslím, že počas druhej alebo tretej vlny organizovať podujatia, kde sa nenosia rúška, kde sú tisíce ľudí na jednom mieste a kde sa dokonca spochybňuje všetko, čo sa týka ochorenia Covid-19 a opatrení, že je to správne."

Deklaroval, že Hlas chce ísť inou cestou.

Pľúcne ventilácie

Podpredseda Hlasu Richard Raši v súvislosti s pandémiou poznamenal, že vláda opäť premárnila leto. Kritizoval i nedostatky vakcín v úvode roka.

"Očkovacia kampaň ako keby nebola a vláda dokonca nezverejňovala, aj napriek výzvam strany, všetky a pravdivé informácie o tom, koľko očkovaných a akými vakcínami ochorelo, dostalo sa do nemocníc, na ventiláciu, prípadne koľko z nich zomrelo," uviedol Raši. Za zbytočne vyhodené peniaze označil očkovaciu lotériu.

Podotkol, že hoci na začiatku pandémie vláda nakúpila takmer tisíc nových pľúcnych ventilácií, pri 380 ventilovaných pacientoch sme boli na vrchole kapacít. Chybu vidí v nedostatku zdravotníkov a sestier.

Viackrát kritizoval aj nedostatočné financie v štátnom rozpočte na ďalší rok pre kapitolu zdravotníctva. Vláde tiež vyčíta, že hoci sa prijal zákon na vytvorenie špeciálnych "covidových ambulancií", ani jedna nevznikla.