Vláda podľa Pellegriniho zlyhala pri pandémii, sklamaním je aj postoj k referendu

BRATISLAVA. Vláda v tomto roku zlyhala pri druhej i tretej vlne pandémie. Sklamaním bol aj postoj koalície k umožneniu referenda, ktoré žiadali občania. Pre TASR to uviedol líder mimoparlamentnej strany Hlas a expremiér Peter Pellegrini.

Pozitívne vníma príspevok 100 eur pre deti, ako aj spustenie zálohovania.

Pellegrini vidí dve veľké zlyhania

Pellegrini hovorí o dvoch najväčších zlyhaniach vlády.

"Prvým je výkon, ktorý predstavili v druhej a, žiaľ, aj tretej vlne. Bolo to fatálne zlyhanie vlády a Slovensko bolo vďaka tomu určitý čas najhoršie na svete," ozrejmil.

Vládu kritizuje aj za to, že neurobila nič, aby umožnila ľuďom vyjadriť svoj názor v referende o predčasných parlamentných voľbách "tak, ako sa to v demokratickej krajine patrí".

Vláda podľa Pellegriniho naťahuje čas a vysiela signály, že nemieni s tým nič robiť ani do budúcna. Je to podľa neho odkaz ľuďom, že vo voľbách ich potrebujú, a potom ich moc končí.

"Ak by som niečo ocenil, tak možno to, že vláda našla aspoň 100 eur pre deti - septembrový jednorazový rodinný prídavok. Aj keď si myslím, že je to málo," skonštatoval.

Oceňuje tiež zálohovanie plastových fliaš a plechoviek. "To sú z hľadiska životného prostredia pozitívne veci," dodal líder Hlasu.

Petícia za referendum o predčasných voľbách

Opozičné strany spolu s odborármi iniciovali petíciu za referendum o predčasných voľbách. Podporilo ju viac ako 585-tisíc ľudí.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa v prípade petície obrátila na Ústavný súd, ktorý v júli rozhodol, že navrhovaná referendová otázka o skrátení volebného obdobia Národnej rady je protiústavná.

Čaputová reagovala, že by vyhlásila referendum o predčasných voľbách, ak by parlament rozhodol o zmene ústavy a následne prijal uznesenie, ktorým by požiadal o jeho konanie.