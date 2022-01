Prezidentka: Rozmýšľajme kráľovsky, nie nevoľnícky (novoročný príhovor)

Zuzana Čaputová sa narodila 21. júna 1973 v Bratislave, kde vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity Komenského. V roku 2016 bola, ako právnička občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta, usilujúcej sa o uzavretie skládky odpadov v Pezinku, ocenená udelením prestížnej Goldmanovej environmentálnej ceny. Problematike pezinskej skládky sa venovala 14 rokov. V septembri 2017 oznámila odchod z tímu VIA IURIS a pokračovanie v advokátskej praxi. V decembri 2017 oznámila vstup do vznikajúcej politickej strany Progresívne Slovensko a v januári 2018 bola na jej ustanovujúcom sneme zvolená za podpredsedníčku. Funkcie sa po postupe do 2. kola prezidentských volieb vzdala. Bola zvolená za prezidentku Slovenskej republiky. Andreja Kisku nahradí po inaugurácii 15. júna 2019. Facebook