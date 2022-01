Držať v domácnosti psa na reťazi je po novom zakázané

Do platnosti vstúpila novela zákona o veterinárnej starostlivosti.

BRATISLAVA. Držať psa na prostriedku na uväzovanie v chovnom zariadení či domácnosti je po novom zakázané. Vyplýva to z novely zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá nadobudla 1. januára 2022 účinnosť.

Prvé dva roky sa to týka len psov narodených po tomto dátume.

Sloboda zvierat považuje novelu za víťazstvo pre psy na Slovensku. "Veríme, že zákon prinesie viac rozvahy a zodpovednosti. Zároveň dúfame, že rozviaže ruky regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a ochranárom, ktorí psom na reťaziach veľakrát nevedeli pomôcť. Posvietiť si však budeme musieť na psy v SBS či pastierske, pre ktoré platia výnimky a často práve tieto trpia na reťaziach v zlých podmienkach," podotkla predsedníčka Slobody zvierat Pavla Dugovičová.

V chovnom zariadení vrátane domácnosti sa zakazuje chovať alebo držať psa uviazaného prostriedkom na uväzovanie, okrem chovu alebo držby nebezpečného psa. "To neplatí, ak ide o suku v poslednej tretine gravidity, dojčiacu suku, chorého psa alebo šteňa mladšie ako šesť mesiacov," vyplýva z novelizovanej legislatívy.

Výnimku tvorí aj krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru alebo jeho kŕmenia alebo pri výcviku psa.

Zákaz držania psa neplatí ani pri uviazaní služobného psa alebo psa určeného na osobitný účel počas vykonávania stráženia alebo inej pracovnej činnosti, na ktorú je tento pes určený. Za porušenie zákazu hrozí pokuta.

Mení sa tiež lehota, po ktorej prechádza nájdený pes do vlastníctva obce. Doteraz platilo, že ak sa vlastník odchyteného túlavého zvieraťa neprihlási o zviera do troch mesiacov od jeho umiestnenia do karanténnej stanice alebo do útulku, prechádza vlastníctvo psa na obec. Po novom to je 45 dní.