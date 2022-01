Gröhling ráta s otváraním škôl. Zachová sa semafor aj dobrovoľné samotesty

Návrat do tried podporuje aj premiér.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Správu budeme aktualizovať.

BRATISLAVA. Dohromady šesť týždňov strávia doma túto zimu stovky žiakov druhého stupňa základných škôl a stredoškoláci v okrese Rožňava, Vranov nad Topľou, Dolný Kubín a v ďalších okresoch.

Od začiatku decembra im triedy najskôr zatvorili Regionálne úrady verejného zdravotníctva pre vysoké čísla nových infikovaných a pacientov s covidom-19 v nemocniciach. Žiaci sa učili dištančne doma.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Reštaurácie a krčmy budú musieť po ôsmej zatvoriť. Zvažujú, komu sa to oplatí Čítajte

Od polovice decembra, keď počty hospitalizovaných presiahli kritickú hranicu 3500 a Slovensko zaznamenávalo viac ako 9000 nových prípadov infikovaných z PCR testov denne, prišlo celoštátne zatvorenie tried druhého stupňa a stredných škôl aj predlžené vianočné prázdniny.

Rozhodnutie ministra školstva Branislava Gröhlinga z SaS z konca novembra ráta s tým, že žiaci by sa mali vrátiť do lavíc o týždeň - v pondelok 10. januára. Ak by sa vládna koalícia rozhodla školy plošne neotvárať, minister by musel vydať nové rozhodnutie, ktorým by vyučovanie v školách prerušil.