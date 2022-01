Reputácia Slovenska podľa Stančíka v zahraničí narástla, sme rešpektovaným partnerom

Osuský skonštatoval, že členstvo v EÚ je veľkou výhodou.

BRATISLAVA. Reputácia Slovenska v zahraničí narástla a stali sme sa spoľahlivým a rešpektovaným partnerom, s jasným postojom voči EÚ a NATO.

Uviedol pre TASR poslanec Národnej rady (NR) SR Andrej Stančík (OĽANO) v rámci hodnotenia roka 2021.

Podľa poslanca NR SR Petra Osuského (SaS) zahraničná politika Slovenska "stojí na tom správnom brehu", aj keď je v niektorých momentoch čiastočne obmedzená "generálnou líniou" EÚ.

Stančík ocenil, že premiér Eduard Heger (OĽANO), minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) a minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) držia spolu a majú jednotné názory aj stratégiu. Pozitívne hodnotí aj zlepšenie vzťahu s demokratickým Taiwanom.

"Ukazujeme, že aj v zahraničnej politike sa riadime zásadami demokracie a ľudských práv, za ktoré sa vieme postaviť. Pozitívne preto hodnotím aj jasné vymedzenie sa brutálnym a nedemokratickým praktikám Lukašenka v Bielorusku a postavenie sa za sankcie EÚ k diktátorskému režimu," skonštatoval.

Zhodnotil tiež činnosť EÚ, pričom vyzdvihol solidaritu členských krajín pri pomoci so zdravotníckymi potrebami či prevoze pacientov. "Do tejto pomoci sme sa zapojili aj my, keď sme darovali Česku 10-tisíc dávok Moderny," podotkol.

Osuský skonštatoval, že slovenská zahraničná politika vlani pokračovala kontinuálne vo vyvážených postojoch solídneho člena EÚ a NATO. Aj udalosti minulého roka podľa neho ukázali, že naše členstvo v EÚ je veľkou výhodou a pozitíva prevažujú nad negatívami.

Ocenil, že si Slovensko udržalo primeraný odstup od niektorých pochybných krokov našich susedov.

"Slovenská zahraničná politika sa vyhla nekritickému vzťahu k regionálnemu spojenectvu v rámci V4 'za každú cenu'," skonštatoval.

Tvrdí, že ak sa vzťahy s niektorými štátmi zhoršili v dôsledku obhajoby našich oprávnených záujmov, záujmov našich partnerov a podpory síl bojujúcich za demokraciu, niet čo ľutovať. "S tými, s ktorými mali ostať dobré a pevné, s tými také boli a sú," doplnil.

Negatívne vníma spustenie plynovodu Nord Stream, pretrvávajúcim negatívom je podľa neho tiež strata úzkeho partnerstva s Britániou po brexite.