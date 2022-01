Ranný brífing: Miliónové podvody odhalila náhoda, žiakov volajú do lavíc

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Na podvod s pandemickou pomocou pre schránkové firmy sa prišlo aj vďaka malej chybe v čísle účtu. Zistená škoda je doposiaľ 13,7 milióna eur, časť peňazí sa po zaistení účtov podarilo zachrániť. Návratu detí do škôl zatiaľ nič nebráni. Za ich otvorenie od 10. januára je aj premiér Eduard Heger a odborníci.

Hovorí sa, že tehotenstvo je jedným z najkrajších období v živote ženy. Táto idylická predstava sa však môže v sekunde rozplynúť. Informácia o tom, že sa plod nevyvíja správne, je zdrvujúca. Tejto téme sa venuje dnešné vydanie podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Úradníčky žili nad pomery, podvod s pomocou pre schránkové firmy odhalila malá chyba

Minister práce Milan Krajniak. (zdroj: TASR)

Kým Investigatívne centrum Jána Kuciaka pracovalo na kauze pandemickej podpory pre schránkové firmy v zahraničí, úrad práce v Pezinku sám v lete 2020 odhalil tieto miliónové podvody zrejme len vďaka náhode.

Z väzobného uznesenia Špecializovaného trestného súdu vyplýva, že úrad práce dostal informácie od Štátnej pokladnice o tom, že číslo účtu jednej zo schránkových firiem nesedí. Prišla na to Fio banka. Keď sa na papiere k tejto firme pozreli bližšie, zistili, že úradníčky pri vyplatení pomoci tejto firme obišli pravidlá.

Následnou kontrolou koncom augusta objavili celkovo 85 podozrivých firiem, ktoré si žiadali o pomoc v podnikaní, pričom úrad stihol vyplatiť už polovicu z nich.

Polícia následne obvinila štyri dnes už prepustené úradníčky z Pezinka a v decembri dve z nich sudca Špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazúch poslal do väzby. Hrozí im väzenie na desať až pätnásť rokov.

„Obidve obvinené podľa výpovedí svedkov i listín boli zrejme zvyknuté na 'vyšší životný štandard', ktorý mohol pochádzať zo stíhanej trestnej činnosti, mali si najmä na iné osoby nakúpiť drahé motorové vozidlá, pričom odhalením možnej trestnej činnosti a ukončením pracovného pomeru mali prísť o príjem,“ konštatuje sudca v uznesení o väzbe, ktoré má denník SME k dispozícii v anonymizovanej forme.

Gröhling ráta s otváraním škôl. Zachová sa semafor aj dobrovoľné samotesty

Zimné prázdniny sa končia v pondelok 10. januára. (zdroj: TASR)

PCR testy odhalili 1 328 nakazených, laboratóriá vykonali 5 729 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 293 pacientov. Pribudlo aj 39 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 511 ľudí.

Od pondelka 10. januára by sa školy mali opäť otvoriť, vrátiť do lavíc by sa mali žiaci základných aj stredných škôl. Taký je plán ministerstva školstva. O návrate do škôl podľa ministerstva zdravotníctva ešte rokujú odborníci z konzília, ktoré je poradným ministra Vladimíra Lengvarského.

Podľa informácií SME však návrat žiakov od budúceho týždňa podporujú aj odborníci z konzília, je zaň aj premiér Eduard Heger. „Uvedomuje si, že prezenčná výučba je pre žiakov a študentov mimoriadne dôležitá,“ dodala Hegerova hovorkyňa Ľubica Janíková s tým, že premiér si chce ešte vypočuť stanoviská rezortov školstva a zdravotníctva.

Druhý stupeň základných škôl a stredné školy sa plošne na Slovensku zatvorili 13. decembra a žiaci sa začali učiť dištančne. Potom plynule prešli od 20. decembra na vianočné prázdniny, ktoré sa končia 10. januára. „Epidemická situácia sa zlepšila,“ hovorí minister školstva Branislav Gröhling z SaS. „Preto nevidím dôvod, aby sa žiakom neumožnilo prezenčné vzdelávanie,“ dodal.

Testovanie žiakov domácimi samotestami by malo ostať dobrovoľné, školy by sa mali zatvárať individuálne.

Očkovanie bez registrácie: Aj v novom roku 2022 pokračuje na Slovensku očkovanie proti ochoreniu Covid-19 bez registrácie. Posilňujúcu tretiu dávku je možné podať kompletne zaočkovanej osobe vo veku od 18 rokov, najskôr tri mesiace po aplikovaní poslednej dávky základnej dvojdávkovej očkovacej schémy. Pri jednodávkovej vakcíne je tento interval dva mesiace.

Omikron na Slovensku: Na Slovensku potvrdili ďalších deväť prípadov variantu nového koronavírusu omikron. V súčasnosti má Slovensko laboratórne potvrdených celkovo 20 prípadov variantu omikron.

Optimisti bez príčiny: Málokto má z režimu zatvorených a polozatvorených škôl optimistické pocity ako samotný Gröhling, ktorý sa dal počuť, že deti to doženú. Isto, optimizmus patrí k výbave tohto kabinetu, ale aby v ňom nezostali sami, bolo by dobre dozvedieť sa, ako budeme škody na vzdelávaní sanovať, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Matoviča nevolajte magister: Na Mikuláša prišiel zamestnancom ministerstva financií e-mail s upozornením, aby už v listinách neuvádzali titul ministra Igora Matoviča. Minister tvrdí, že ho nikdy aktívne nevyužíval. Žiadosť však prišla až rok a pol po tom, ako sa v médiách prevalila informácia, že Matovič získal v roku 1998 titul magister vďaka diplomovej práci, ktorá je kompilátom dvoch ďalších kníh.

Na Mikuláša prišiel zamestnancom ministerstva financií e-mail s upozornením, aby už v listinách neuvádzali titul ministra Igora Matoviča. Minister tvrdí, že ho nikdy aktívne nevyužíval. Žiadosť však prišla až rok a pol po tom, ako sa v médiách prevalila informácia, že Matovič získal v roku 1998 titul magister vďaka diplomovej práci, ktorá je kompilátom dvoch ďalších kníh. Vražda družky mafiána Mikulca: Brutálna vražda partnerky zosnulého člena mafiánskej skupiny takáčovcov Martina Mikulca na Štedrý deň v bratislavskom Novom Meste pripomína praktiky mafie spred mnohých rokov. Útočník okolo štvrtej nadránom vrazil do garážovej brány vily, v ktorej bývala 44-ročná Darina Juhásová aj s dvoma násťročnými deťmi. Muž sa tak dostal do domu, kde zastrelil ženu a potom seba.

Brutálna vražda partnerky zosnulého člena mafiánskej skupiny takáčovcov Martina Mikulca na Štedrý deň v bratislavskom Novom Meste pripomína praktiky mafie spred mnohých rokov. Útočník okolo štvrtej nadránom vrazil do garážovej brány vily, v ktorej bývala 44-ročná Darina Juhásová aj s dvoma násťročnými deťmi. Muž sa tak dostal do domu, kde zastrelil ženu a potom seba. Prokurátor zamietol sťažnosti Plačkovej: Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry zamietol sťažnosti influencerky Zuzany Strausz Plačkovej a jej manžela Reného Strausza proti uzneseniu o vznesení obvinenia. Obe osoby sú stíhané pre členstvo v zločineckej skupine v prípade obchodovania s drogami.

Slovenský developer expanduje. Kreslí 60 obchodných centier

Nové obchodné centrum pribudne aj vo Zvolene. (zdroj: KLM RE)

Sú nákupné možnosti na Slovensku dostatočné, vyčerpal sa už priestor pre nové obchodné prevádzky? Hoci laik by mohol na obe otázky odpovedať kladne, v skutočnosti sa plánujú ďalšie projekty obchodných a retailových parkov.

Cielia najmä na menšie mestá a väčšie obce, ako je to aj v prípade developerskej spoločnosti KLM Real Estate, ktorá avizuje vznik desiatok obchodných centier po celom Slovensku.

„Medzi mestá, v ktorých chceme začať v tomto roku stavať, bude patriť Pezinok, Chorvátsky Grob, Banská Bystrica, Zvolen, Šaľa či Svidník,“ hovorí pre INDEX podpredseda predstavenstva KLM Real Estate Rastislav Čačko.

„Napríklad projekt vo Zvolene bude s rozlohou 13 500 štvorcových metrov patriť medzi jeden z najväčších na Slovensku,“ tvrdí Čačko.

Trendom bude podľa neho ekológia: „Prvýkrát na celej ploche obchodného centra použijeme zelenú strechu, zelené steny, pripravíme všetky vodozádržné opatrenia ako dažďové záhrady, retenčné dlažby. Časť parkoviska bude prekrytá popínavými rastlinami na pergolách, zasadíme novú dubovú aleju s 97 stromami, ktoré už teraz vykupujeme po celej Európe.“

V krátkosti z ekonomiky:

Všetko o zálohovaní PET fliaš a plechoviek: Od Nového roka nastala zmena pri triedení plastových fliaš a plechoviek. Slováci sa musia preučiť, obal z vypitého nápoja nestlačiť a nevyhodiť do žltého kontajnera na plasty. Prázdne fľaše a plechovky treba vrátiť naspäť do obchodu, aby získali zaplatených 15 centov za každý obal. Prečítajte si odpovede na základné otázky k zálohovaniu.

Od Nového roka nastala zmena pri triedení plastových fliaš a plechoviek. Slováci sa musia preučiť, obal z vypitého nápoja nestlačiť a nevyhodiť do žltého kontajnera na plasty. Prázdne fľaše a plechovky treba vrátiť naspäť do obchodu, aby získali zaplatených 15 centov za každý obal. Prečítajte si odpovede na základné otázky k zálohovaniu. Grafy globálnej ekonomiky: HDP je základným indikátorom výkonu ekonomiky, ktorý nie je zostavený dokonale, ale dá sa ním pomerne ľahko porovnávať, ako sa jednotlivým štátom hospodársky darí. Pozreli sme sa na niekoľko aspektov svetovej ekonomiky. Kto sú najväčší ekonomickí hráči sveta, aká je pozícia USA v ekonomike či aké sú dlhy globálneho sveta.

HDP je základným indikátorom výkonu ekonomiky, ktorý nie je zostavený dokonale, ale dá sa ním pomerne ľahko porovnávať, ako sa jednotlivým štátom hospodársky darí. Pozreli sme sa na niekoľko aspektov svetovej ekonomiky. Kto sú najväčší ekonomickí hráči sveta, aká je pozícia USA v ekonomike či aké sú dlhy globálneho sveta. Do čoho investovať v roku 2022: Aký bude pre investorov nadchádzajúci rok 2022? Prvotné indície naznačujú, že bude taktiež úspešný a pozitívna investičná nálada bude pokračovať. Nič na tom nezmení ani uťahovanie kohútikov centrálnych bánk. Hlbšie prepady sa očakávajú len v prípade čiernych labutí, teda nepredvídateľných udalosti, ktoré prídu ako blesk z neba. Na druhej strane, treba počítať aj s istými reálnymi rizikami.

Aj najstráženejšou hranicou sveta sa dá prejsť, niekedy však treba zaklopať

Severokórejský vojak hliadkuje na hranici demilitarizovanej zóny. (zdroj: TASR/AP)

Na záberoch strážnych kamier sa osoba prvýkrát objavuje už v sobotu pred siedmou hodinou večer. Lezie na vysoký plot s ostnatým drôtom, prvý zo série plotov na štyri kilometre širokej demilitarizovanej zóne. Zodpovedný vojak si to ešte nevšimol.

Až o viac ako dve hodiny vojaci spozorovali osobu v demilitarizovanej zóne, ktorá oddeľuje dve nepriateľské kórejské republiky, ale nepodarilo sa im ju zadržať. O 22.40 h osoba prekročila demarkačnú líniu, ktorá vznikla na 38. rovnobežke po podpise prímeria po kórejskej občianskej vojne. Vtedy sa oficiálne dostala na severokórejskú pôdu.

Pchjogjang prekročenie hranice nepotvrdil, v Soule nevedia, či osoba ešte žije, alebo o koho ide. Juhokórejský občan, severokórejský špión alebo Severokórejčan, ktorý ušiel na juh, ale rozhodol sa vrátiť?

Podľa juhokórejského ministerstva obrany zrejme ide o utečenca, ktorý prekročil hranicu v novembri 2020. Úrady však naďalej túto informáciu overujú.

Novoročné prekročenie hranice zaujalo pozornosť z dvoch dôvodov. Prvým je už len jeho smer, keďže väčšina utečencov uniká zo severu na juh. Od vypuknutia hladomoru v 90. rokoch minulého storočia to bolo viac ako tridsaťtisíc ľudí. Opačným smerom ide o výnimočné prípady.

V krátkosti zo sveta:

Babiš odštartoval prezidentskú kampaň: Prvé zábery vyzerajú ako z reklamy na luxusný karavan. Vzápätí však do jedného z obytných áut vstúpi český expremiér Andrej Babiš. Podľa odborníkov niet pochýb, že Babiš po prehraných voľbách do snemovne spúšťa ďalšiu predvolebnú kampaň, tentoraz však mieri na Pražský hrad.

Prvé zábery vyzerajú ako z reklamy na luxusný karavan. Vzápätí však do jedného z obytných áut vstúpi český expremiér Andrej Babiš. Podľa odborníkov niet pochýb, že Babiš po prehraných voľbách do snemovne spúšťa ďalšiu predvolebnú kampaň, tentoraz však mieri na Pražský hrad. Epidémia zasiahla aj vtáctvo: V Bulharsku cez víkend usmrtili takmer 40-tisíc sliepok, cez vianočné sviatky vymrela tiež väčšina zo 180-tisíc vtákov na severe Čiech. Dôvodom je šírenie nebezpečnej vtáčej chrípky. Aj keď ochorenie sa neprenáša na človeka, môže spôsobiť veľké ekonomické škody chovateľom po celej Európe.

V Bulharsku cez víkend usmrtili takmer 40-tisíc sliepok, cez vianočné sviatky vymrela tiež väčšina zo 180-tisíc vtákov na severe Čiech. Dôvodom je šírenie nebezpečnej vtáčej chrípky. Aj keď ochorenie sa neprenáša na človeka, môže spôsobiť veľké ekonomické škody chovateľom po celej Európe. Irán sľubuje pomstu za Solejmáního: Iránsky prezident Ebráhím Raísí prisľúbil pomstu za atentát na iránskeho generála Kásema Solejmáního, ak nebude bývalý prezident USA Donald Trump postavený pred spravodlivosť za nariadenie tohto činu. Solejmáního zabila v januári 2020 americká armáda na Trumpov rozkaz.

Zo zahraničných webov:

Na chvíľu kráľovnou. Čo zažila Vlhová v Záhrebe?

Petra Vlhová sa teší z víťazstva v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní v Záhrebe. (zdroj: TASR)

Je to ako v rozprávke. Najrýchlejšia lyžiarka si sadne na trón, cez chrbát jej prehodia biele rúcho a na hlavu nasadia korunku. Víťazka slalomu Svetového pohára v Záhrebe sa stáva na chvíľu kráľovnou.

„Boli to úžasné pocity a trochu som sa vrátila do detstva,“ priznala Petra Vlhová. V chorvátskej metropole zvíťazila v posledných dvoch ročníkoch.

Slalom v Záhrebe má viaceré špecifiká. Jazdí sa každoročne po novom roku. Najlepší svetoví lyžiari bývajú v rovnakom hoteli. Aj preto nie je nič netradičné, keď sa na recepcii stretne Vlhová s Mikaelou Shiffrinovou či inými rivalkami. V Záhrebe súťažia ženy i muži.

Slalom na kopci Sljeme je najdlhší vo Svetovom pohári. Kým iné slalomové kolá pretekárky zvládnu aj za 50 sekúnd, v Záhrebe aj najlepšie lyžiarky jazdia okolo minúty. Pre slovenské lyžovanie je z viacerých dôvodov výnimočný a nezabudnuteľný.

Lyžiarky s covidom: Dnešný slalom Svetového pohára s určitosťou vynechajú Camille Rastová, Aline Daniothová aj Melanie Meillardová, všetky tri nastúpili do izolácie po pozitívnych testoch na Covid-19. Rovnako je stále pre koronavírus mimo diania Lara Gutová-Behramiová, ktorá pred necelým rokom tvrdo bojovala s Petrou Vlhovou o veľký glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári.

Stretol sa so svojou mŕtvolou. Majster hororu Cronenberg zinscenoval vlastnú smrť

Z filmu The Death of David Cronenberg. (zdroj: IMDB)

David Cronenberg pomaly, ale rozhodne stúpa po schodoch. Vchádza do miestnosti, kde pred štyrmi rokmi zomrela jeho manželka. Je to úzky podkrovný priestor, skromný. Posteľ je v podstate všetko, čo sa tam zmestí.

Na sebe má len župan, ako keby bol po sviežej rannej sprche. Ibaže výraz na jeho tvári tomu nezodpovedá. Cronenberg tuší, že o pár sekúnd nájde niečo, čoho sa už dlho obával. V bielych perinách leží mŕtve telo, tentoraz jeho vlastné. Najprv pred ním zostal stáť. Po chvíli sa k nemu priblížil. A nakoniec urobil aj posledný krok.

Krátky film, v ktorom sám vystupuje v živej aj v mŕtvej verzii, nenakrútil majster hororu náhodou. Jediné, čo kedy Davida Cronenberga zaujímalo, bola ľudská existencia a tú vždy vnímal len a len fyzicky. Sme iba telo, viac nie, nič iné nemáme. Keď zomrieme, úplne zomrieme.

Celú kariéru nakrúcal hororové filmy s tajomstvom: čo sa nám s telom deje? Kde sú jeho limity a kto ich má pod kontrolou? Bývala v tom mystika aj prvky surrealizmu, teraz však šiel na to celkom priamo. V minútovej štúdii, ktorú nazval Smrť Davida Cronenberga, vidí svoj koniec v tej najjednoduchšej a zároveň najznámejšej podobe.

V krátkosti z kultúry:

Úmrtia, ktoré poznamenali Slovensko: Zomrel v najkrajšom okamihu, utešovali sa Slováci po smrti Milana Lasicu. A nebola to jediná udalosť, ktorá krajinu minulý rok emocionálne podfarbila. Vyberáme z osobností slovenskej kultúry a umenia, ktoré zomreli v roku 2021.

Zomrel v najkrajšom okamihu, utešovali sa Slováci po smrti Milana Lasicu. A nebola to jediná udalosť, ktorá krajinu minulý rok emocionálne podfarbila. Vyberáme z osobností slovenskej kultúry a umenia, ktoré zomreli v roku 2021. Komédia Don’t Look Up preháňa: Zaujímavý prípad, tento film. Veľmi rýchlo po premiére si vyslúžil veľkú pozornosť a rozdelil divákov na tých, čo sa na ňom dobre zabavili, a na tých, ktorých nahneval. Ale prečo vlastne?

Zaujímavý prípad, tento film. Veľmi rýchlo po premiére si vyslúžil veľkú pozornosť a rozdelil divákov na tých, čo sa na ňom dobre zabavili, a na tých, ktorých nahneval. Ale prečo vlastne? Novinky na Netflixe a Prime Video: Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré majú tento týždeň premiéru a zároveň sú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Arnold Kiss. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa dnes majú žiaci rozhodovať o svojej budúcnosti, keď sa tak rýchlo mení? Na čo sa pri vzdelávaní sústrediť? Dá sa naučiť flexibilita? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s konzultantom Arnoldom Kissom.

Karikatúra

Odkiaľ aj história uteká. (zdroj: Vico)

Recept dňa

Cuketový krém. (zdroj: Fotolia.com)

Ako variť nenáročne? Vybrali sme pre vás trinásť receptov na jednoduché hlavné jedlá.

Voľný čas

Začnite deň s krížovkou denníka SME, alebo si precvičte mozog s dnešným sudoku.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

