Najvyšší kontrolný úrad sa tento rok zameria na osem oblastí verejných politík

Kontrolóri sa zamerajú na pandemickú pomoc, hospodárenie diaľničnej spoločnosti a modernizáciu vlakov.

BRATISLAVA. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) sa v roku 2022 zameria na osem oblastí verejných politík. Okrem iného preverí účinnosť pandemickej prvej pomoci, hospodárenie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) či proces modernizácie osobných vlakov.

Kontrolóri majú spracované projekty na 31 kontrolných akcií vo viac ako 100 subjektoch. TASR o tom informovala hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Cesty aj pandemická pomoc

"Okrem iného preveria fungovanie systému e-Zdravia, úspešnosť projektov integrácie Rómov v oblasti vzdelávania, proces modernizácie osobných vlakov aj odkanalizovanie obcí či obnovu verejných budov," spresnila hovorkyňa.

Účinnosť pandemickej pomoci a obstarávanie bezpečnostných služieb vo verejnej správe preverí národná autorita pre oblasť externej kontroly na základe vlastných rizikových analýz a vyhodnotenia podnetov od poslancov parlamentu.

"Každá kontrolná akcia je komplexne rozpracovaným projektom na základe analýzy rizík a vecného popísania kritických oblastí. Zároveň ide o cielený proces, v ktorom sú jednotlivé kontrolné akcie zasadené do reálneho času a projekty gestorujú odborne pripravení kontrolóri. To znamená, že predtým, ako kontrolóri nastúpia do terénu a zavítajú ku kontrolovaným subjektom, musia byť aj tematicky dovzdelaní," priblížil šéf NKÚ Karol Mitrík.

Dodal, že v tomto roku preveria kontrolóri zdravotnú problematiku v štyroch kontrolách, výskum, vzdelávanie, vývoj a inovácie v troch, zamestnanosť a sociálne politiky v jednej, právny štát a bezpečnosť v štyroch, efektívnu a transparentnú verejnú správu v deviatich kontrolných akciách.

Tiež environmentálnu udržateľnosť v štyroch kontrolách, udržateľnosť verejných financií a fiškálnu politiku v dvoch a napokon dopravnú infraštruktúru v štyroch kontrolných akciách.

Ponúkajú aj odporúčania

"Šesť rokov od uvedenia do prevádzky elektronického systému monitoringu obvinených a odsúdených osôb kontrolóri vyhodnotia zavedenie a využívanie tohto systému. Preverením poskytovania pomoci v hmotnej núdzi chce úrad poukázať na úskalia prerozdeľovania pomoci štátu zo strany zodpovedných ministerstiev," informovala hovorkyňa.

Najvyšší kontrolný úrad sa pozrie aj na koordináciu podpory cyklistickej dopravy či plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii v oblasti čistiarní odpadových vôd a kanalizácií. Plán kontrolnej činnosti je zverejnený na webe NKÚ.

Ako ďalej uviedla, NKÚ predkladá od roku 2020 príslušným parlamentným výborom správu o výsledku kontroly. Obsahuje zhrnutia kontrolórov a zároveň ponúka odporúčania. Predseda národnej autority zároveň od roku 2016 zasiela trom najvyšším ústavným činiteľom v štvrťročnom intervale súhrnné zistenia z ukončených kontrol.