Kollárovi vetovanie zákonov neprekáža, s prezidentkou má korektný vzťah

Vetovanie zákonov považuje Kollár za normálnu politickú prácu.

BRATISLAVA. Predseda Národnej rady Boris Kollár (Sme rodina) má s prezidentkou Zuzanou Čaputovou korektný vzťah, veľa vecí spolu konzultujú a je informovaná o krokoch druhého najvyššieho ústavného činiteľa.

V rozhovore pre TASR to povedal Kollár. Neprekáža mu, keď prezidentka parlamentu vráti zákon. Považuje to za normálnu politickú prácu.

Nemám voči prezidentke výhrady

"S prezidentkou mám veľmi korektný vzťah. Veľmi veľa vecí spolu konzultujeme, je informovaná, nemôže mať žiadne námietky voči komunikácii s druhým najvyšším ústavným činiteľom alebo predsedom Sme rodina. Nemám žiadne výhrady voči prezidentke," skonštatoval Kollár.

Hlava štátu má podľa neho právo vrátiť návrhy zákonov, ktoré sa jej z akýchkoľvek dôvodov nepáčia.

"V niektorých prípadoch rešpektujeme jej výhrady, odsúhlasíme ich a upravíme zákony. V niektorých nerešpektujeme, myslíme si, že máme pravdu my, a vtedy prelomíme jej veto a zákon uvedieme do života. Je to normálna politická práca, nemôže sa hnevať ani prezidentka, ani my," podotkol šéf Národnej rady.

Vrátila šesť zákonov

Prezidentka vrátila parlamentu v minulom roku šesť zákonov. Medzi nimi aj novelu zákona o štátnej službe. Namietala, že sa otvára priestor na odvolanie zamestnanca z riadiacej pozície bez uvedenia dôvodu, a teda iba z politických dôvodov. Vrátila tiež napríklad právne normy z dielne envirorezortu.

Pri vetovaní prezidentka zvyčajne navrhne zapracovať pripomienky, alebo zákon neschváliť ako celok. Päť zákonov parlament opätovne schválil, pri novele zákona o diaľničnej známke poslanci veto prezidentky neprelomili a právnu normu opätovne neschválili.