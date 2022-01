OĽaNO vylúčilo v komunálnych voľbách Smer, Hlas aj extrémistov

Hnutie nechce spolupracovať ani s podľa ich slov "inými skorumpovanými či extrémistickými politickými zoskupeniami".

BRATISLAVA. Hnutie OĽANO vylučuje pri komunálnych voľbách spoluprácu so stranami Smer, ĽSNS, mimoparlamentným Hlasom, Republikou a "inými skorumpovanými či extrémistickými politickými zoskupeniami".

Chce tiež obhájiť post Eriky Jurinovej ako predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja a Jozefa Viskupiča ako šéfa Trnavského samosprávneho kraja.

Líder OĽANO a vicepremiér Igor Matovič v rozhovore pre TASR zároveň uviedol, že vie podporiť aj Petra Bročku v opätovnej kandidatúre na primátora Trnavy.

"Máme záujem nielen obhájiť posty súčasných županov v Trnave a Žiline, ale s kvalitnými kandidátmi chceme zabojovať aj v iných krajoch. Rovnako budeme aktívne pristupovať k nomináciám na primátorov a starostov," skonštatoval Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia.

Dohody s partnermi pri postupe v komunálnych voľbách sa podľa OĽANO ešte len uzatvárajú, preto informovať o nich považujú za predčasné. Matovič tvrdí, že vytváranie spojenectiev nerieši a majú to na starosti iní ľudia v hnutí. Vie si predstaviť podporiť Bročku.

"Myslím si, že Peter Bročka je dobrý primátor, a keď ma niekto nepresvedčí, že by mohol byť lepší ako on, tak si myslím, že by sa patrilo podporiť jeho," dodal pre TASR.

V roku 2022 sa budú prvýkrát konať voľby do orgánov samospráv obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v rovnakom čase. Voliči si teda budú v jeden deň vyberať starostov, respektíve primátorov, i predsedov samosprávnych krajov a poslancov jednotlivých zastupiteľstiev.