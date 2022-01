Dobré ráno: Zlý spánok škodí zdraviu aj spoločnosti. Vedec radí, ako to napraviť

Tomáš Eichler skúmal červy a publikoval v Science.

Veľa z nás spí zle. A to nie je dobre, pretože spánok ako základná ľudská potreba slúži napríklad na to, aby sme sa opravili.

A aj keď ide o banálne tvrdenie, skrýva sa za ním obrovský problém, ktorý sa okrem veľkého počtu jednotlivcov týka verejného zdravia, a tým pádom aj verejných financií. Jeho následky sa niekde vyrátavajú v percentách HDP.

Odborná obec upozorňuje, že až 90 percent duševných porúch je spojených s poruchami spánku a tam sa, bohužiaľ, zoznam zdravotných následkov nekončí.

Ako si spanie zlepšiť, existujú skratky a pomáhajú pri tom rôzne aplikácie, nové technológie či výživové doplnky? Tomáš Eichler je neurogenetik, ktorý pôsobí vo Viedni v Research Institute of Molecular Pathology a Konrad Lorenz Institute for Evolution and Cognition Research.

Objasnil mechanizmy spánku a zobúdzania sa červov, no a práve s ním sa Nikola Šuliková Bajánová o význame spánku a trikoch, ako si ho zlepšiť, rozpráva v dnešnej epizóde.

