Ak by sa proti Kolíkovej súdnej mape nikto nebúril, prišla by otázka, či prináša nejaké zmeny

BRATISLAVA. Ak by sa proti reforme súdnej mapy nikto nebúril, bola by tu otázka, či prináša nejaké zmeny. V rozhovore pre agentúru SITA to povedala ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (nom. SaS) v súvislosti s kritikou, ktorá sprevádza reformu z dielne ministerstva spravodlivosti.

Doplnila, že diskusie k návrhu novej súdnej mapy stále pokračujú, a to osobitne v rámci právnických profesií.

Ekonomické výhody reformy

Šéfka rezortu spravodlivosti zdôraznila, že by bola rada, ak by zmeny mohla uskutočniť.

„Ale úprimne, ak by sa mi to aj nepodarilo, tak celý ten proces, všetky tie diskusie, boli veľmi dôležité. Možno to malo byť mojou úlohou, aby potom prišiel ďalší minister spravodlivosti a dotiahol to do konca a presadil tú reformu,“ uviedla Kolíková s tým, že práca na reforme určite nebola márna.

Reforma by mala podľa Kolíkovej priniesť aj ekonomické benefity. „Justícia potrebuje nájsť aj vlastné zdroje na to, aby bolo viac personálu, ktorý pracuje pre sudcov a aby boli lepšie zaplatení. Ja, samozrejme, uplatňujem požiadavky na lepšie odmeňovanie zamestnancov.

Každý rezort je povinný efektívne viesť rezort tak, aby boli dosiahnuté ciele a aby efektívne využil finančné prostriedky,“ pokračovala. Ministerstvo spravodlivosti by malo ušetriť desiatky miliónov eur, ak by súdy pracovali len z navrhnutých sídelných miest. „Tým by som vyriešila bolesti, ktoré justícia má. Neviem na ne získať peniaze zo štátneho rozpočtu,“ dodala.

Tri verzie súdnej mapy

Ministerka predstavila už tri návrhy novej súdnej mapy. Uviedla však, že vo všetkých je zhoda na tom, že by sa mali zväčšovať kolektívy súdov. Cieľom je, aby sa žaloba dostala pred špecializovaného sudcu na danú agendu a aby bol zabezpečený väčší náhodný výber.

„Vo všetkých návrhoch sa tiež rátalo s prvou fázou, v ktorej sa spoja kolektívy a ten obvod bude najprv fungovať na elektronickej báze. Prvý návrh rátal s tým, že minister spolu s predsedom súdu každého zväčšeného obvodu posúdi, koľko pracovísk tam zostane. Rozdielom od pôvodného návrhu po ten dnešný je, že pracoviská ostávajú a bude musieť prísť ďalšie ambiciózne rozhodnutie ministra spolu s parlamentom, aby vyhodnotili, ktoré pracoviská tam zostanú.“ uzavrela.