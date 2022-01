Šeliga opäť vyzýva Žilinku, aby odriekol cestu do Ruska. Poukazuje na tisíce ľudí vyvezených do gulagov

Žilinka by sa podľa Šeligu cestou hlásil aj k minulému obdobiu a pôjde o výsmech obetiam a ich rodinám.

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal zrušiť svoju cestu do Ruskej federácie pri príležitosti vzniku tamojšej prokuratúry. Na tlačovke pred budovou Generálnej prokuratúry SR v Bratislave to povedal poslanec Juraj Šeliga (Za ľudí).

Poukázal na 7 419 občanov vtedajšieho Československa, ktorí boli medzi rokmi 1945 až 1960 vyvezení do sovietskych gulagov.

„Toto sú občania, ktorí vďaka vtedajšej sovietskej prokuratúre boli vyvezení na Sibír. Boli zmarené ich životy. Ich rodiny prišli o otcov, matky, dcéry a o synov a mnohí z nich tam zomreli,“ povedal Šeliga s tým, že ide o zoznam, ktorý spracoval Ústav pamätí národa a obetí je podstatne viac.

Podľa neho „toto je minimálne 7 419 dôvodov“, prečo by mal Žilinka svoju cestu na oslavy zrušiť. Ak sa podľa Šeligu šéf slovenskej prokuratúry na oslavách zúčastní, tak sa hlási aj k minulému obdobiu a pôjde o výsmech obetiam a ich rodinám.

Šeliga uviedol, že Žilinka by si mal pozrieť fotografie Solženicyna a Sacharova, ktorí sú obeťami komunistického režimu alebo novinárky Politkovskej, ktorá je obeťou už súčasného režimu a jej vražda nie je úplne vyšetrená.

Generálna prokuratúra odmieta reagovať na vyjadrenia Šeligu. "Generálna prokuratúra SR nebude reagovať na vyjadrenia politikov," uviedol jej hovorca Dalibor Skladan.