Reštaurácie v obchodných centrách už môžu byť otvorené

Od pondelka sa rušia obmedzenia otváracích a prevádzkových hodín všetkých prevádzok.

BRATISLAVA. Od dnešného dňa už môžu zákazníci prevádzok verejného stravovania konzumovať jedlá a nápoje aj vo foodcourtoch obchodných domov.

Podľa zverejnenej vyhlášky v týchto priestoroch platia rovnaké podmienky ako pre ostatné reštaurácie. Informoval o tom za odbor komunikácie Úradu verejného zdravotníctva Marek Eliáš.

Konzumácia na mieste je povolená len v režime OP, teda ľuďom, ktorí ochorenie Covid-19 prekonali alebo sú proti nemu zaočkovaní. Maximálna obsadenosť je stanovená na 50 percent kapacity zariadenia.

Konzumácia pokrmov alebo nápojov je umožnená výlučne posediačky, a to s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb a odstup dva metre medzi stolmi. Pri jednom stole môžu spolu sedieť maximálne štyri osoby alebo osoby z jednej domácnosti.

V iných priestoroch obchodných domov je konzumácia stále zakázaná.

V režime základ môžu prevádzky verejného stravovania naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou, a to aj zároveň s režimom OP pre konzumáciu na mieste. Osoby v režime základ si teda môžu jedlo v prevádzke vyzdvihnúť, ale nesmú ho konzumovať v interiérových a ani exteriérových priestoroch reštaurácie.

Do pondelka 10. januára je konzumácia na mieste vzhľadom na stále platný zákaz vychádzania povolená len do 20:00. Reštaurácie však môžu fungovať aj po tejto hodine, nakoľko môžu mať donáškovú službu a môžu tiež vydávať jedlá zabalené na odber so sebou.

Od pondelka sa obmedzenie otváracích a prevádzkových hodín pre všetky prevádzky obchodu a služieb ruší.