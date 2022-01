Figaro či Stollwerck neboli naše jediné čokolády. Poznáte aj iné

Lety z Bratislavy sa rušia kvôli omikronu. Hlavné mesto spochybňuje výsledky sčítania. Poučenie z pandémie. Správy zo Slovenska, ktoré tento týždeň zaujali cudzincov.

1. Omikron obmedzuje leteckú dopravu vo svete. Ktoré linky z bratislavského letiska sú dočasne zrušené? Air companies limit flights due to Omicron. Changes also impact flights from Bratislava airport

2. Komunálne a regionálne voľby naznačia politické spojenectvá.Rok 2022 na politickej scéne ovplyvnia aj nadchádzajúce súdne procesy: Upcoming elections to show the country's mood. Eventful 2022 expected in Slovakia

3. Slovenská populácia starne. Pre verejné financie je to problém. Rastúci dopyt po domoch sociálnych služieb však môže byť aj príležitosťou na podnikanie: Population ageing, market with care services will need to expand

4. Odborári majú problém nadviazať kontakt so zamestnancami, ktorých reprezentujú. Dôvodom je ochrana osobných údajov: GDPR hampers trade unions' communication with employees, says major employer

5. Populizmus je na ústupe. Pozitívne trendy sa však nedostanú do titulkov, pretože ľudia, ktorí o populizme píšu najviac, by museli priznať, že ich predchádzajúce teórie boli nesprávne: Populism is in decline

6. Poučenie, ktoré by sme si mohli zobrať z pandémie, je, že si máme vážiť a starajť sa o tých, ktorých milujeme: Not all the losses inflicted by the pandemic can be tabulated

7. Nielen pandémia mala negatívny dopad na rozpočet Bratislavy. Hlavné mesto pochybuje o výsledkoch sčítania obyvateľstva: Bratislava questions census results as it frets over 2022 income

8. Investičný trh sa spomalil; niektorí investori volia vyčkávaciu taktiku a odkladajú dokončenie projektov o niekoľko mesiacov, kým bude situácia stabilnejšia: Real estate investors have opted for a wait-and-see tactics

9. Nedajte sa vyprovokovať nenávisťou. Čo si prezidentka Čaputová želá pre Slovensko v roku 2022: President Čaputová makes two wishes for Slovakia in 2022

10. Život ako československá bonboniéra. Známe Figaro a Stollwerck neboli naše jediné čokolády: What if life was like a box of Czechoslovak chocolates?

