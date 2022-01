Matovič opäť kritizoval prezidentku Čaputovú

Minister financií varuje pred šírením omikronu, školy by od pondelka neotvoril.

BRATISLAVA. Dôveru ľudí vo vládu podkopáva najmä to, keď prezidentka Zuzana Čaputová neustále spochybňuje autoritu premiéra.

Povedal to minister financií Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike na televízii TA3.

Podľa Matoviča chce hlava štátu povaliť vládu, pretože hnutie Progresívne Slovensko sa nedostalo do parlamentu.

„Ak by bola pani prezidentka prezidentkou ľudí, tak by si počas vládnej krízy zavolala mňa ako premiéra a koaličných partnerov a snažila by sa byť sprostredkovateľom mieru. Miesto toho sa stretávala s americkou veľvyslankyňou, Máriou Kolíkovou, Richardom Sulíkom a spoločne kuli pikle, ako povaliť vlastnú vládu,“ vyhlásil Matovič.

Ak šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár zvolá okrúhly stôl so šéfmi parlamentných strán o téme referenda o skrátení volebného obdobia Matovič sa ňom nezúčastní.

Tvrdí, že rozprávať sa "so zástupcami mafie o tom, ako umožniť skorší návrat mafie k moci" mu pripadá "úplne mimo misy", argumentoval tiež postojom OĽaNO k referendu o skrátení volebného obdobia.

"My sme v našom volebnom programe uviedli, že sa zasadzujeme o zjednodušenie a zefektívnenie systému referenda. Zároveň sme proti referendu o predčasných voľbách," povedal a vysvetlil to tým, že možnosť konania referenda o skrátení volebného obdobia môže zhatiť úsilie akejkoľvek vlády prijať potrebné reformy.

Má otázky

V prípade plánovej dohody o obrannej spolupráci medzi SR a USA uviedol, že je "dobré, čo prebieha", myslí si, že verejná diskusia o zmluve sa mohla začať už skôr.

"Sám mám otázky, budem naďalej sledovať túto diskusiu a hlavne musí to byť odborná otázka," zdôraznil.

Vyhlásenia opozície o hrozbách, ktoré dohoda predstavuje pre suverenitu Slovenska, považuje Matovič za falošné, upozornil, že o uzatvorení zmluvy sa rokovalo aj počas vlády súčasných lídrov opozície.

Varovanie pred omikronom

V prípade avizovaného čiastočného otvorenia kultúry od pondelka si líder OĽANO myslí, že je to chyba.

Zopakoval v tejto súvislosti svoje varovanie pred šírením omikronu. Neotvoril by preto od pondelka ani školy.

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO) má i napriek veľkej kritike kultúrnej obce naďalej jeho dôveru.

"Vždy sa snaží vybojovať pre kultúru maximum, konzílium odborníkov však v súvislosti s epidemiologickou situáciou tlmí jej snahy,“ deklaroval.

