Žilinka by mal podľa Sulíka s médiami komunikovať otvorenejšie

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Maroš Žilinka by mal s médiami komunikovať viac a otvorenejšie, keďže má vplyvnú pozíciu v štáte.

V rozhovore pre agentúru SITA to povedal minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

„Čo sa týka jeho rozhodnutí, ja neviem úplne všetky posúdiť. Zároveň neznamená, že rozhodnutie, ktoré sa mi na prvý pohľad ako právnemu laikovi nepáči, je zlé. Pokojne môže byť niekoľko jeho rozhodnutí, ktoré boli vnímané ako kontroverzné, ale nakoniec zákon presne také niečo vyžadoval,“ zhodnotil líder SaS prvý rok Žilinku vo funkcii generálneho prokurátora.

Sulík spomenul napríklad prípad bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimíra Pčolinského. Je toho názoru, že Pčolinský nemal byť v kolúznej väzbe sedem mesiacov, keďže išlo o jednoduchý trestný čin, z ktorého bol obvinený.

„Vypočuť svedkov a zaistiť dôkazy predsa nemôže trvať sedem mesiacov. To, že v tomto prípade uplatnil generálny prokurátor paragraf 363 Trestného poriadku preto považujem za správne. Ale to, že zamedzil tomu, že už nemôže byť v tejto veci s dnešnými dôkazmi obvinený a postavený pred súd, nepovažujem za správne. Nie je to čierne a biele,“ konštatoval šéf SaS.

Na otázku agentúry SITA, či v koalícii aj naďalej prebiehajú rokovania o paragrafe 363 Trestného poriadku, odpovedal, že nateraz sú uzavreté, lebo poslanec parlamentu Alojz Baránik (SaS) to predložil a v parlamente to neprešlo.

Sulík zároveň informoval, že o šesť mesiacov to ale opäť predložia do Národnej rady SR, „lebo sa možno nájde také znenie novely, ktoré bude pre väčšinu akceptovateľné“.