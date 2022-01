Lipšic: Na oslavy ruskej prokuratúry by som nešiel

Najväčšie útoky proti prokurátorom ešte len prídu, hovorí.

„Veľa mojich rozhodnutí bude určite predmetom diskusie a polemiky,“ hovorí špeciálny prokurátor DANIEL LIPŠIC. Od jeho nástupu do funkcie uplynie vo februári rok, počas ktorého, ako hovorí, stretol viacero prokurátorov, ktorí „neohnú chrbát a majú ťah na bránku“. V rozhovore opisuje, aké súdne kauzy čakajú jeho úrad v tomto roku, či vzťah s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom.

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Barbora Paľovčíková.

Išli by ste do Ruska na oslavy 300. výročia tamojšej prokuratúry ako generálny prokurátor Maroš Žilinka?

Nešiel by som, ale bližšie to komentovať nechcem. Podľa mňa musíme byť ako prokurátori zdržanliví, aby nevzniklo ani zdanie, že sa venujeme iným otázkam, ako by sme sa mali.

Veľa sa teraz diskutuje o obrannej zmluve s USA. V jej návrhu sa uvádza, že slovenské orgány sa v prípade, ak by americkí vojaci na našom území spáchali trestný čin, vopred vzdávajú svojej trestnoprávnej právomoci, aj keď to môžu pri konkrétnych prípadoch odvolať. Vidíte v tom neproporčnú zmluvu pre Slovensko?

Nie som odborníkom na podobné bilaterálne zmluvy. Ale, samozrejme, bol by som rád, keby zostala v čo najširšom okruhu zachovaná trestnoprávna jurisdikcia našich orgánov.

Samozrejme, ak dôjde v rámci amerických vojakov k trestnému činu, je pochopiteľné, že nad tým nebudú mať jurisdikciu naše orgány.

Ale pokiaľ by išlo o trestné činy spáchané napríklad voči civilistom, bolo by adekvátne, aby sme mali zachovanú trestnoprávnu jurisdikciu.

Nevidím problém v tom, že prokuratúra v danom smere svoje pripomienky formulovala. Otázka je, či sa nemala držať čisto právnych pripomienok a nejsť do vecí, ktoré už evidentne majú politický presah.

Daniel Lipšic funkciu špeciálneho prokurátora zastáva od februára 2021,

v rokoch 2010 až 2012 bol ministrom vnútra,

v rokoch 2002 až 2006 bol ministrom spravodlivosti,

v rokoch 1998 až 2012 bol členom strany KDH,

v roku 2012 spoluzaložil politický subjekt s názvom Nová väčšina (NOVA),

NOVA išla do volieb v roku 2016 spoločne s OĽaNO, keď sa Lipšic stal poslancom NR SR.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) v rozhovore pre SME koncom roka povedala, že vám Maroš Žilinka zakázal účasť v pracovnej skupine ministerky, ktorá mala hovoriť o paragrafe 363. Povedal vám dôvod?

Dôvodom bolo, že chcel, aby na komisii zaznieval jednotný názor prokuratúry, teda ten, ktorý má v tomto čase on.