Na sudcov Všeobecného súdu EÚ sa neprihlásili žiadni kandidáti

Ani na piaty pokus sa nepodarilo nájsť vhodných kandidátov.

BRATISLAVA. Súdnej rade SR sa ani na piatykrát neprihlásili žiadni kandidáti na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ).

Pre Slovenskú republiku predstavuje dlhodobý problém obsadiť tieto dve funkcie.

Predseda súdnej rady Ján Mazák v novembri minulého roka musel zrušiť v poradí už štvrté voľby.

Dôvodom bolo, že súdnej rade do zákonom stanovenej lehoty nebol doručený žiaden návrh na kandidátov na tieto funkcie.

Piaty neúspešný pokus, ďalší bude v marci

Situácia sa zopakovala aj tento raz a ani na piaty pokus sa nepodarilo nájsť vhodných kandidátov. Informovala o tom súdna rada na svojej internetovej stránke.

Ján Mazák tak opätovne vyhlásil nové voľby na kandidátov na sudcu a dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie.

Konať by sa mali 17. marca, pričom oprávnení navrhovatelia majú možnosť predkladať návrhy na kandidátov do 11. februára do 15:00.

Okrem právnej odbornosti aj jazykové znalosti

Požiadavky na kandidáta podľa práva EÚ bude následne vyhodnocovať poradný výbor zriadený podľa článku 255 Zmluvy o fungovaní EÚ.

Posudzujú sa nielen právnické schopnosti kandidáta, ale tiež profesionálne skúsenosti, znalosti jazykov, schopnosť vykonávať funkciu sudcu a morálna integrita.

Slovensko nedokáže obsadiť post dodatočného sudcu Všeobecného súdu v Luxemburgu od roku 2016.

Naposledy poradný výbor Rady EÚ neodporučil Martinu Jánošíkovú, ktorej chýbal dostatok rokov praxe vo vysokých sudcovských alebo právnických pozíciách.

Na súd poslalo Slovensko okrem nej aj ďalších štyroch kandidátov, zakaždým však neúspešne. Najprv neuspela Mária Patakyová pre nedostatočnú znalosť francúzskeho jazyka.

Po nej neuspel ani expolitik Radoslav Procházka, ktorému poradný súdny výbor vyčítal nedostatočný morálny kredit. Ivan Rumana nepochodil pre slabú vedomosť o prejednávanej agende.

Slovensko vyslalo aj Michala Kučeru, no ani jeho poradný výbor neodporučil. Slovensko je tak v počte neúspešných pokusov „rekordérom".

Teraz hrozí, že Slovensko nedokáže obsadiť ani post sudcu Všeobecného súdu EÚ, ktorý by mal nahradiť súčasného sudcu Juraja Schwarcza. Tomu uplynie mandát 31. augusta 2022.