Smer podá trestné oznámenie na Hamrana pre zneužívanie právomocí

Robert Kaliňák vyhlásil, že Hamran mal nariadiť obvinenie voči Robertovi Ficovi pri decembrovom proteste.

BRATISLAVA. Dočasne poverený šéf polície Štefan Hamran podľa Smeru-SD zneužíva právomoci verejného činiteľa.

Exminister vnútra Robert Kaliňák na utorkovej tlačovej konferencii vyhlásil, že Hamran mal nariadiť obvinenie a postup polície voči lídrovi Smeru a poslancovi Národnej rady (NR) SR Robertovi Ficovi pri decembrovom proteste v Bratislave.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kaliňák vidí porušovanie ústavy

Rozhodnutie Krajskej prokuratúry v Bratislave o zrušení obvinenia podľa neho i Fica hovorí o rozpore postupu polície s Ústavou SR. Kaliňák avizoval i trestné oznámenie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Fico tvrdí, že obvinenie z podnecovania mu zrušili Čítajte

"Bude smerovať trestné oznámenie smerom k zneužívaniu právomocí verejného činiteľa a bude rýchlo nasledovať za svojím predchodcom, ktorý takisto je stíhaný za zneužívanie právomocí verejného činiteľa," uviedol Kaliňák.

Považuje za evidentné, že Hamran porušuje ústavné práva. "Navyše to obhajuje spôsobom, ktorý presne vyvracia prokuratúra. Prokuratúra jasne konštatovala, že nie je možné obmedziť poslanca NR SR na slobode tým spôsobom, ako to Hamran urobil. Hamran to nariadil, Hamran okolo behal," vyhlásil.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hamran vybral nového šéfa NAKA aj policajných viceprezidentov Čítajte

Hovorí o negatívnom obraze slovenskej polície a vyčíta to ministrovi vnútra Romanovi Mikulcovi (OĽANO). Strana tiež namieta nomináciu Hamrana na post policajného prezidenta.

Fico: Polícia sa zneužíva na politický boj

Líder Smeru skonštatoval, že v uplynulom období bol viackrát nezákonne obvinený.

"Nepoznám krajinu v EÚ, kde by predseda opozičnej politickej strany, politik, za svoju politickú prácu bol v takom krátkom časovom období trikrát stíhaný a trikrát obvinený," podotkol Fico.

Hovorí o nelegálnych postupoch využívaných v boji s opozíciou a trvá na tom, že súčasná vláda zneužíva trestné právo v politickom boji.