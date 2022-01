Ranný brífing: Krajniak využíva pandémiu, Milanová nazývala Matoviča šašom

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Minister práce Milan Krajniak ukázal detaily svojho nápadu na rodičovský bonus. Reformu chce vykryť zdrojmi zo Sociálnej poisťovne aj po obetiach pandémie. Podporu v koalícii nemá, no aj tak blokuje ďalšie reformy. Takmer neviditeľná ministerka kultúry Natália Milanová sa tentokrát zviditeľnila poriadne. V minulosti totiž niekoľko rokov spolupracovala s notoricky známym Petrom Tóthom. Igor Matovič ich vzťah nerieši, hoci ho nazývala šašom.

Obrannú zmluvu s USA ešte pred rokmi presadzoval Robert Fico aj s Petrom Pellegrinim. Teraz ju však opoziční lídri aj generálnym prokurátorom označujú za narušiteľku suverenity štátu a Smer chce k nej vypísať referendum. Dnes má zmluvu schvaľovať vláda. Čo v nej je a prečo vyvoláva také vášne? Dozviete sa v dnešnom vydaní podcastu Dobré ráno.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Nejde len o e-maily, Milanová tajila vplyv Tótha. Matovič ich vzťah nerieši

Bývalý premiér Igor Matovič a ministerka kultúry Natália Milanová. (zdroj: SITA)

Ministerka kultúry Natália Milanová v minulosti zatajila vplyv Petra Tótha a svojho straníckeho šéfa Igora Matoviča nazývala šašom. Ukázala to ich vzájomná e-mailová komunikácia z rokov 2012 až 2016, ktorú dostal denník Nový Čas.

„Šašo bol vždy dôležitou postavičkou, mohol si dovoliť povedať pravdu/svoj názor a o hlavu aj tak neprišiel. Spoločnosť asi bude šašov vždy svojím spôsobom potrebovať,“ písala okrem iného Milanová Tóthovi.

Milanová kedysi v blogoch kritizovala aj súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica napríklad za to, že sa spočiatku nezaujímal o kauzu emisie. Keď sa jej Plus 7 dní pýtal, či mal na ňu v tomto Tóth vplyv, odmietla to.

„To sú veci, ktoré sa diali veľmi dávno. Vplyv na mňa nemal. Ak si všimnete, história mojich blogov siaha oveľa ďalej,“ povedala Milanová.

V skutočnosti podľa Nového Času Milanová o svojich blogoch s Tóthom intenzívne komunikovala. Väčšinou jeho zmeny v textoch prijala, niekedy na svojej verzii trvala. Tóth jej pomáhal aj s výberom tém.

Milanovej stranícky šéf Igor Matovič sa kauzou nezaoberá. „Prehrabávanie sa v súkromnej komunikácii súkromnej osoby rád prenechám najväčším slovenským moralistom,“ reagoval.

V kultúre už neprší, ale leje: Spojenie Tótha s Kočnerom nebolo verejne známe v čase, keď si ho Milanová mala prizvať na úpravu svojich blogov. Tóth sa potĺkal v politickom polosvete a robil dojem zorientovaného a nápomocného človeka. Znepokojujúce však je, že si rozumeli v politických témach, čo len ukazuje, aký náhodný výber ľudí priviala do funkcií Matovičova nadupaná kandidátka, píše Zuzana Kepplová.

Omikron spraví z testovania nedostatkovú službu, na výsledky sa bude dlho čakať

Testovanie na koronavírus. (zdroj: SME/Marko Erd)

PCR testy odhalili ďalších 2 595 nakazených, laboratóriá celkovo vyhodnotili 13 746 odberov. V nemocniciach je v súčasnosti 2 053 pacientov, pribudlo aj 50 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 2 141 ľudí.

Desiatky tisíc ľudí stihnú omikron prekonať a nebudú už ani infekční, kým sa dopracujú k výsledku svojho pozitívneho testu spred mnohých dní. Slovensko sa od februára ocitne na niekoľko týždňov v situácii, keď sa ľudia nebudú vedieť dostať k termínu na testovanie PCR testami a ani antigénovými testami v čase, keď ich budú najviac potrebovať.

„Odhadujem, že počas dvoch až troch týždňov tu môže byť 50-tisíc nových infikovaných denne, ktorí nezoženú termín na otestovanie PCR,“ odhaduje matematik Richard Kollár, ktorý sa venuje modelovaniu vývoja pandémie.

Vznikne tak dlhý zoznam čakajúcich na výsledky. Na výsledky budú čakať šesť až osem dní, odhaduje.

Náhradou za PCR testy nebudú ani antigénové testy. Štát sa nimi totiž zatiaľ neplánuje dopredu zásobiť a na skladoch ich má len 860-tisíc. Také množstvo testov sa na Slovensku v nedávnej tretej vlne pandémie spotrebovalo na jej vrchole za dva a pol týždňa. Počet infikovaných však má byť teraz nárazovo ešte vyšší.

Covid automat nebude: Protipandemické opatrenia sa zatiaľ na Slovensku nebudú nastavovať podľa epidemickej situácie v jednotlivých okresoch. Koaličná rada v pondelok večer neodobrila návrh covid automatu. Koalícia tak vyhovela názoru expertov a konzília odborníkov, ktorí neodporúčali zavedenie covid automatu pre nepredvídateľnosť variantu omikron.

Protipandemické opatrenia sa zatiaľ na Slovensku nebudú nastavovať podľa epidemickej situácie v jednotlivých okresoch. Koaličná rada v pondelok večer neodobrila návrh covid automatu. Koalícia tak vyhovela názoru expertov a konzília odborníkov, ktorí neodporúčali zavedenie covid automatu pre nepredvídateľnosť variantu omikron. Vyhláška k hromadným podujatiam: Kým pred týždňom sľubovalo ministerstvo kultúry 50 divákov v hľadisku, dnes sa už hovorí o 50-percentnej kapacite. Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku s novými pravidlami pre hromadné podujatia. Tá platí aj pre divadelné predstavenia, návštevu kina či koncertu. Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí k novým opatreniam.

Kým pred týždňom sľubovalo ministerstvo kultúry 50 divákov v hľadisku, dnes sa už hovorí o 50-percentnej kapacite. Úrad verejného zdravotníctva vydal vyhlášku s novými pravidlami pre hromadné podujatia. Tá platí aj pre divadelné predstavenia, návštevu kina či koncertu. Denník SME pripravil sériu otázok a odpovedí k novým opatreniam. Rúška ani karanténa sa nerušia: Ministerstvo zdravotníctva upozornilo na nepravdivú informáciu, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach. Predmetom má byť dezinterpretácia rozhodnutia Ústavného súdu z decembra minulého roka. Rúška alebo respirátory, karanténa, covid pasy ani režim OTP/OP neboli rozhodnutím Ústavného súdu zrušené a zostávajú v platnosti.

Ministerstvo zdravotníctva upozornilo na nepravdivú informáciu, ktorá sa šíri na sociálnych sieťach. Predmetom má byť dezinterpretácia rozhodnutia Ústavného súdu z decembra minulého roka. Rúška alebo respirátory, karanténa, covid pasy ani režim OTP/OP neboli rozhodnutím Ústavného súdu zrušené a zostávajú v platnosti. Tí, čo zabíjajú pomocou internetu: Hoaxeri si urobili druhé Vianoce. Pod „ďalšie opatrenia“ si rezko nainštalovali azda všetko, čo sa naučili od doktora Harabina, a smelo tvrdia, že ÚS zrušil rúška, karantény, covid pasy aj režim OP/OTP. Do poslednej bodky sú to hlúposti, ktoré zas dopadnú na úbohé predavačky a zdravotníkov, dávne to terče agresívnych davov, píše Nataša Holinová.

Hoaxeri si urobili druhé Vianoce. Pod „ďalšie opatrenia“ si rezko nainštalovali azda všetko, čo sa naučili od doktora Harabina, a smelo tvrdia, že ÚS zrušil rúška, karantény, covid pasy aj režim OP/OTP. Do poslednej bodky sú to hlúposti, ktoré zas dopadnú na úbohé predavačky a zdravotníkov, dávne to terče agresívnych davov, píše Nataša Holinová. Analýza tentoraz nedokázala nič: Málokedy sa podarí napísať názorový text o analýze štátnych úradníkov a neodkázať pri tom na dielo Slobodnej Európy. Dnes za to vďačíme ministerstvu zdravotníctva, ktorému síce uplynul termín na predloženie analýzy o možnostiach povinného očkovania proti covidu, ale žiadnu nám neukázali, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Na trestoch za hoaxy Kolíková trvá: Nevôľa, ktorú vyvolal návrh trestať ľudí za šírenie nepravdivých informácií, zatiaľ ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú od zámeru neodradil. Z veľkej novely Trestného zákona, ktorú predstavila v decembri, tento bod neplánuje vypustiť.

Nevôľa, ktorú vyvolal návrh trestať ľudí za šírenie nepravdivých informácií, zatiaľ ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú od zámeru neodradil. Z veľkej novely Trestného zákona, ktorú predstavila v decembri, tento bod neplánuje vypustiť. 23 rokov od vraždy Duckého: Išlo o prvú vraždu vysokopostaveného politika v novodobých dejinách krajiny. Z vraždy polícia obvinila Ukrajinca Olega Tchorika, pobočníka údajného šéfa silnej vetvy ukrajinskej mafie na Slovensku Ivana Miškova. Kto si smrť Jána Duckého objednal, sa vyšetrovateľom zistiť nepodarilo.

Išlo o prvú vraždu vysokopostaveného politika v novodobých dejinách krajiny. Z vraždy polícia obvinila Ukrajinca Olega Tchorika, pobočníka údajného šéfa silnej vetvy ukrajinskej mafie na Slovensku Ivana Miškova. Kto si smrť Jána Duckého objednal, sa vyšetrovateľom zistiť nepodarilo. Nový šéf NAKA aj policajní viceprezidenti: Prvým viceprezidentom Policajného zboru sa v utorok stal Branko Kišš a viceprezidentom Damián Imre. Národnú kriminálnu agentúru povedie Ľubomír Daňko. Viac informácií má poskytnúť dočasný policajný prezident Štefan Hamran na dnešnej tlačovej konferencii.

Krajniak využíva na rodičovský bonus pandémiu, podporu koalície nemá

Minister práce Milan Krajniak. (zdroj: TASR)

O zavedení rodičovského bonusu do dôchodkového systému hovorí minister práce Milan Krajniak už od jesene 2020. Systém, vďaka ktorému by deti prispievali na starobný dôchodok svojich rodičov, by podľa neho zmiernil diskrimináciu medzi bezdetnými a tými, ktorí vychovali súčasnú ekonomicky aktívnu generáciu.

Doteraz však nenašiel dostatočnú podporu v koalícii. Väčšine vládnych lídrov prekážali vysoké náklady, ktoré by novinka priniesla, nejasné zámery jej financovania.

Šéf rezortu práce však od svojho zámeru upustiť nechce. Našiel preto aj zdroje, z ktorých ho plánuje od roku 2023 financovať.

Novinku chce vykryť využitím vyšších príjmov Sociálnej poisťovne, ktoré odhaduje na 758 miliónov eur. Má ísť hlavne o peniaze ušetrené efektívnejším výberom poistného, novelou zákona o sociálnom poistení, ale aj tým, že množstvo starých ľudí podľahlo pandémii a poisťovňa tak nebude musieť vyplatiť toľko starobných dôchodkov.

Podľa expertov sú však príjmy, s ktorými minister práce ráta, vysoko nadhodnotené a realita bude vyzerať výrazne inak.

Krajniak ide proti múru: Pokiaľ „Krajniakov“ bonus neexistuje v žiadnom dôchodkovom systéme na svete, pričom odpor na Slovensku sa dvíha celoplošne, vrátane troch partnerských strán koalície, tak normálny politik by uznal, že to nejde. Normálny, píše Peter Schutz.

V krátkosti z ekonomiky:

Padli aj firmy známych podnikateľov: Na Slovensku vlani skrachovalo najviac firiem od roku 2016. V konkurze sa ich za uplynulých dvanásť mesiacov podľa analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau ocitlo až 270. Bol to výsledok pandémie covidu, ako aj posúvania problémov z roku 2020. Niektoré problémové firmy mali aj prominentných zakladateľov a majiteľov.

Na Slovensku vlani skrachovalo najviac firiem od roku 2016. V konkurze sa ich za uplynulých dvanásť mesiacov podľa analytickej spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau ocitlo až 270. Bol to výsledok pandémie covidu, ako aj posúvania problémov z roku 2020. Niektoré problémové firmy mali aj prominentných zakladateľov a majiteľov. O koľko zdražia nové byty: Otázka už nestojí, či budú nové byty drahšie, ale o koľko budú drahšie. INDEX v ankete medzi najväčšími slovenskými rezidenčnými developermi zisťoval, ako upravovali svoje cenníky a ako sa pozerajú na vývoj v začínajúcom roku 2022.

Otázka už nestojí, či budú nové byty drahšie, ale o koľko budú drahšie. INDEX v ankete medzi najväčšími slovenskými rezidenčnými developermi zisťoval, ako upravovali svoje cenníky a ako sa pozerajú na vývoj v začínajúcom roku 2022. Z čoho žije Kazachstan: Postkomunistická krajina má obrovské príjmy z vývozu ropy, zemného plynu a vzácnych nerastov, spomedzi ktorých dominuje urán. Kazachstan je so 40-percentným podielom najväčším svetovým producentom komodity, ktorá sa používa ako palivo v jadrových elektrárňach. Ročne ho vyťaží 19-tisíc ton.

Putinovi sa plní sen o veľkom Rusku. Kazachstan bude od neho závislejší

Vladimir Putin pózuje s lídrami krajín Spoločenstva nezávislých štátov. (zdroj: TASR/AP)

Sú najdôležitejší obchodní, vojenskí aj politickí partneri. Aj keď Kazachstan bol vyše 70 rokov súčasťou Sovietskeho zväzu, nie vždy boli vzťahy medzi Ruskom a najväčšou vnútrozemskou krajinou ideálne.

Po minulotýždňových protestoch, ktoré sa v niektorých mestách zmenili na násilné nepokoje, pomohla kazašskému režimu na jeho vlastnú žiadosť najmä ruská armáda.

Aj keď Kazachstan už avizuje odchod zahraničných armád, režim prezidenta Kasyma-Žomarta Tokajeva môže byť podľa expertov teraz od Moskvy viac závislý ako kedykoľvek predtým. Niektorí v tom vidia aj snahu ruského prezidenta Vladimira Putina vrátiť sa k silnému Rusku na čele veľkého zväzu.

„Tokajev prakticky predal nezávislosť Kazachstanu Rusku výmenou za ruskú vojenskú pomoc. Zachránilo mu to síce jeho pozíciu na ďalšie týždne, no stal sa jasným podriadeným Moskvy, ktorého môžu kedykoľvek odvolať,“ vraví pre SME politológ a bývalý riaditeľ Nadácie Heinricha Bölla v Kyjeve Sergej Sumlennyj.

V krátkosti zo sveta:

Taliban vrátil ženy do roku 1996: Súčasný Taliban sľúbil, že bude modernejší. Na prvej tlačovej konferencii jeho hovorca tvrdil, že ženám povolia pracovať a študovať „v rámci islamského práva“. Čo presne to má znamenať, sa však Talibanu doteraz nepodarilo vysvetliť. A napriek sľubom o modernejšom smerovaní sa dianie v Afganistane posledné mesiace touto cestou neuberá.

Súčasný Taliban sľúbil, že bude modernejší. Na prvej tlačovej konferencii jeho hovorca tvrdil, že ženám povolia pracovať a študovať „v rámci islamského práva“. Čo presne to má znamenať, sa však Talibanu doteraz nepodarilo vysvetliť. A napriek sľubom o modernejšom smerovaní sa dianie v Afganistane posledné mesiace touto cestou neuberá. Zomrel predseda Európskeho parlamentu: Vo veku 65 rokov zomrel predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, ktorý bol od 26. decembra hospitalizovaný v nemocnici v Taliansku. Príčinou jeho úmrtia boli závažné zdravotné komplikácie spôsobené dysfunkciou imunitného systému.

Vo veku 65 rokov zomrel predseda Európskeho parlamentu David Sassoli, ktorý bol od 26. decembra hospitalizovaný v nemocnici v Taliansku. Príčinou jeho úmrtia boli závažné zdravotné komplikácie spôsobené dysfunkciou imunitného systému. Zásobovacie problémy nórskej armády: Absolventi základnej vojenskej služby v Nórsku budú musieť vrátiť "nafasovanú" spodnú bielizeň, podprsenky a ponožky, aby ich mohla použiť skupina nových odvedencov. Nórska armáda vysvetlila toto nové opatrenie tým, že má problém s poklesom zásob tohto druhu materiálu.

Zo zahraničných webov:

Vlhová má istý malý glóbus za slalom, v Schladmingu skončila druhá

Petra Vlhová obsadila v rakúskom Schladmingu druhé miesto. (zdroj: TASR)

Petra Vlhová definitívne potvrdila zisk malého glóbusu v aktuálnej sezóne Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní.

V slalome v rakúskom Schladmingu síce nenadviazala na najrýchlejšie úvodné kolo, no obsadila druhé miesto. V priebežnom slalomovom rebríčku tak má nedostihnuteľný náskok.

Víťazkou sa stala Američanka Mikaela Shiffrinová, ktorá bola po prvom kole až piata. Zajazdila však najrýchlejšiu druhú jazdu.

Preteky v Schladmingu boli náhradou za zrušený slalom v inom rakúskom stredisku Flachau, kde Vlhová triumfovala v rokoch 2019 a 2020. Lyžiarky v Schladmingu absolvovali premiéru, bežne v ňom štartujú muži.

Vlhová v Rakúsku potvrdila dominanciu v danej disciplíne, z doterajších siedmich slalomov triumfovala až päťkrát. Len v Killingtone skončila druhá, rovnako ako v Schladmingu.

Pre Einsteina sa vzdala kariéry vedkyne, z úzadia však prispela k jeho úspechom

Mileva Maričová a Albert Einstein ako manželia. (zdroj: Wikimedia Commons)

Stvorenie, ktoré je so mnou rovnocenné, a ktoré je rovnako silné a nezávislé ako som ja sám. Takto videl svoju manželku Milevu Maričovú jej muž v čase, keď spolu začali študovať na univerzite a keď sa ich sprvoti priateľský vzťah pretavil aj do romantickej roviny.

Mileva, 21-ročná, mimoriadne nadaná, no nevýrečná žena pochádzajúca z malého srbského mestečka Titel, prišla v roku 1896 do Zürichu. Tu sa jej podarilo dostať na prestížnu polytechnickú vysokú školu v čase, keď bolo vzdelávanie žien, obzvlášť v odboroch ako matematika a fyzika, priam výnimočnou udalosťou.

Hoci mladé dámy vtedajších čias skôr videli svoje miesto v manželstve a pri deťoch, Maričovú to ťahalo k odhaľovaniu vedeckých tajomstiev, ku skúmaniu fyzikálnych javov a matematických zákutí.

Jej otec Miloš ju v tom podporoval a aj vďaka tomu, že jej vybavil povolenie srbského ministerstva školstva, mohla navštevovať hodiny fyziky, inak určené len chlapcom. Maričová sa nestretávala s pochopením, keďže medzi nimi vytŕčala.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Keď sa deti klbčia, nechajte ich: Zápasenie, naháňačky, padanie, vankúšové bitky, skákanie po posteli. Hry často zahŕňajú telesný kontakt medzi deťmi alebo dospelými, ktorí sa k nim pridajú. Ak sa obávate, že je to pre deti drsná hra, možno vás utešia dôvody, prečo je aj takýto typ hier pre deti prospešný.

Zápasenie, naháňačky, padanie, vankúšové bitky, skákanie po posteli. Hry často zahŕňajú telesný kontakt medzi deťmi alebo dospelými, ktorí sa k nim pridajú. Ak sa obávate, že je to pre deti drsná hra, možno vás utešia dôvody, prečo je aj takýto typ hier pre deti prospešný. Aktívny život počas pandémie: Máme za sebou tretiu vlnu pandémie a plynulým krokom prechádzame do ďalšej. Ako spoločnosť prežívame pocit absolútneho vyčerpania a upíname sa na pomyselný koniec. Psychologička Eva Černičková tvrdí, že vkladať nádeje do konca, ktorý je v nedohľadne, už viac nemá zmysel. Cesta k plnohodnotnému životu je naučiť sa žiť aktívne v rámci opatrení.

Máme za sebou tretiu vlnu pandémie a plynulým krokom prechádzame do ďalšej. Ako spoločnosť prežívame pocit absolútneho vyčerpania a upíname sa na pomyselný koniec. Psychologička Eva Černičková tvrdí, že vkladať nádeje do konca, ktorý je v nedohľadne, už viac nemá zmysel. Cesta k plnohodnotnému životu je naučiť sa žiť aktívne v rámci opatrení. Seniori počas pandémie: Život seniorov v domovoch sociálnych služieb veľmi ovplyvnila pandémia. Izolácia vplýva na ich psychické zdravie a sťažuje proces adaptácie nových obyvateľov. Psychologička Dana Grečnerová pracuje v zariadení pre seniorov a tvrdí, že do domovov sa nechodí „dožiť“. Seniori v nich môžu viesť plnohodnotný život, spolupracovať však musí aj rodina.

Rozhovory ZKH: Jaroslav Naď. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Ako sa pozerá na najnovšie informácie, že ministerka Milanová spolupracovala s Petrom Tóthom? Aké vážne je, že vysokopostavený člen vojenskej rozviedky vstúpil k Uhríkovcom do strany Republika? Bude povinné očkovanie ľudí nad 60 rokov? A ako hodnotí výroky Igora Matoviča, že prezidentka kuje pikle s americkou ambasádou? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom obrany Jaroslavom Naďom.

Instagang. (zdroj: Hej, ty!)

