Dobré ráno: Žilinka pri zmluve s USA nabieha na rétoriku konšpirátorov

Žilinka odsúdil dohodu s USA a odletel do Ruska.

Dohoda, ktorú ešte pred rokmi presadzoval aj Robert Fico s Petrom Pellegrinim, je dnes opäť na stole. Obrannú zmluvu s USA však teraz opoziční lídri označujú za narušiteľku suverenity štátu a Smer chce k nej vypísať referendum.

Podobnú spochybňovaciu rétoriku zvolil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, ktorý svojim konaním pobúril ministra obrany Jaroslava Naďa.

V stredu má obrannú zmluvu schvaľovať vláda. Čo v nej je a prečo vyvoláva také vášne?

Jana Maťková sa pýtala Petra Kováča, redaktora denníka SME.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Ministerke kultúry Natálii Milanovej mal intenzívne pomáhať v politickej kariére a radiť jej v otázkach vstupu do parlamentu Peter Tóth , bývalý spolupracovník Mariana Kočnera. Odhalil to denník Nový čas, ktorý sa dostal k údajným mailom Milanovej a Tótha z rokov 2012 až 2016.

Jaroslav Haščák žiada od štátu náhradu škody za nezákonné obvinenie a následnú väzbu. Požaduje ospravedlnenie od ministerstva spravodlivosti a generálnej prokuratúry. Ak tak neurobia, bude žiadať peňažnú náhradu.

Od 19. januára by mal fungovať nový režim OP plus , uviedol minister Lengvarský v TV Markíza. Na svadbách či podujatiach by sa tak mohla zúčastniť len osoba s tromi dávkami, osoba, ktorá ochorenie prekonala alebo človek s dvoma dávkami vakcíny a s testom.

Za posledný rok vzrástli ceny bytov v mnohých častiach Slovenska o viac ako 30 percent. Najväčší nárast bol pri dvojizbových bytoch, vyplýva to z aplikácie Trhové reporty.

Bývalého českého politika Davida Ratha podmienečne prepustili z väzenia. Rath si odpykával sedemročný trest za korupciu, odsedel si už 3,5 roka — teda polovicu trestu. V roku 2012 ho zadržali so sedemmiliónovým úplatkom v krabici od vína.

Odporúčanie

Seriál Slúžka alebo Maid na Netflixe ukazuje neľahký život mladej matky, ktorá sa snaží vymaniť z toxického násilného vzťahu a postaviť sa na svoje vlastné nohy. Zápasí však s chudobou, s úradníckou byrokraciou a najmä s tým, že nemá kde so svojou trojročnou dcérou bývať. Ide o skvelú snímku, ktorá nastavuje zrkadlo sociálnej pomoci, ale aj nám všetkým.

Podcasty denníka SME

