Kotleba sa opäť postaví pred súd v kauze šekov, termín procesu je známy

Kotleba rozdával šeky v hodnote 1488 eur.

BRATISLAVA. Najvyšší súd určil termín odvolacieho procesu v kauze rozdávania kontroverzných šekov predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom v hodnote 1488 eur chudobným rodinám na 8. marca. Vyplýva to z rozpisu zverejneného na webe Najvyššieho súdu.

Dostal štyri roky

Samosudkyňa Špecializovaného trestného súdu Ružena Sabová v októbri 2020 v kauze šekov uznala poslanca parlamentu Mariana Kotlebu za vinného.

Podľa verdiktu sa dopustil trestného činu založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd. Za to mu uložila trest väzenia v dĺžke štyri roky a štyri mesiace. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.

Extrémistická symbolika

Prípad sa týka podujatia, ktoré sa uskutočnilo v marci 2017 na Obchodnej akadémii v Banskej Bystrici. Obžalovaný vtedy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom zúčastneným rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, ktoré boli vystavené na sumu 1 488 eur.

Podľa orgánov činných v trestnom konaní číslo 14 v sume 1 488 predstavuje vetu: „We must secure the existence of our people and a future for white children“ (Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí), ktorej autorom je americký rasista David Lane.

Veta má 14 slov a číslovka 14 sa používa ako neonacistický symbol často v kombinácii s číslom 88, ktoré v nacistickej symbolike odkazuje na nacistický pozdrav „Heil Hitler“, keďže písmeno H je ôsmym písmenom v abecede.