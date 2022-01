Kolíkovej súdna mapa smeruje do parlamentu, vzniknút majú tri obvody

Reforma počíta so zrušením štyroch okresných súdov.

BRATISLAVA. Nová súdna mapa, ktorej podobu v stredu odobrila vláda, počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Vzniknúť majú mestské súdy v Košiciach a Bratislave.

Po novom majú existovať tri obvody krajských súdov so sídlami v Trnave, Žiline a Prešove. Zostávajúce súdy majú fungovať ako pracoviská a sídla. Reformný návrh smeruje do parlamentu.

V praxi má prísť ku geografickému zväčšeniu obvodov okresných súdov. To znamená, že sa z niektorých sídelných súdov stanú pracoviská. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok. Agenda obchodného registra by sa mala koncentrovať na žilinský okresný súd.

"Zlúčené obvody okresných súdov budú dostatočne veľké na to, aby v nich boli splnené kritériá minimálnej veľkosti súdneho obvodu, a to pri optimálnom minimálnom počte troch špecializovaných sudcov vo všetkých hlavných agendách," spresnil rezort spravodlivosti v predkladacej správe.

Zväčšenie týchto obvodov má zabezpečiť väčší priestor na realizáciu kritéria náhodného výberu sudcu. Obchodnoprávne spory sa majú sústrediť na osem okresných súdov.

Zmeny sa týkajú aj krajských súdov. Ich sídlom má byť po novom Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Zo zvyšných piatich krajských súdov majú zostať pracoviská.