Dobré ráno: Milanová zostane, nik jej rezort nechce

Aké má problémy ministerka kultúry.

Búri sa proti nej odborná verejnosť, teraz sa ukázala aj jej problematická minulosť.

Ministerka kultúry Natália Milanová dlhodobo patrila k najmenej viditeľným ministrom tejto vlády, kultúrna obec ju nikdy tak úplne neprijala a vyčítala jej, že sa jej nevie zastať.

Ako rezort vedie, či sa rozpráva o jej konci a prečo vlastne?

Tomáš Prokopčák sa pýta Kristíny Braxatorovej a Romana Cuprika.

Zdroje zvukov: SME, TASR

Krátky prehľad správ

Pre blížiacu sa štvrtú vlnu pandémie vláda v stredu prijala nové opatrenia, ktoré začnú platiť od 19. januára. Dve dávky očkovania už nebudú stačiť na prístup na všetky miesta, napríklad do fitnescentra budú potrebné tri dávky. Aké pravidlá platia a aký režim kde bude, sme pre vás spísali v prehľadnom článku s otázkami a odpoveďami, nájdete ho na webe denníka SME.

Vláda schválila s pripomienkami obrannú dohodu so Spojenými štátmi. Dokument musí ešte odobriť Národná rada a ratifikovať ju prezidentka. Zmluva by mala platiť desať rokov.

Európska lieková agentúra si nemyslí, že plošné očkovanie štvrtou a ďalšími dávkami vakcín každých pár mesiacov je dlhodobo udržateľnou stratégiou. Skôr je za preočkovanie na každú jeseň, rovnako, ako sa očkuje proti chrípke. Podobne ako Svetová zdravotnícka organizácia, tvrdí, že covid sa môže vďaka variantu omikron stať trvalo vyskytujúcim ochorením a ľudstvo sa s ním musí naučiť žiť.

V Kazachstane už pre nepokoje zadržali viac ako 12-tisíc ľudí. Tie sa začali po tom, ako prudko v krajine narástli ceny pohonných látok, no boli výsledkom dlhodobej nespokojnosti so situáciou v krajine. Ruskom vedení zahraniční vojaci by sa z Kazachstanu mali začať sťahovať už tento týždeň.

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová získala malý krištáľový glóbus za slalom. Hoci sa ešte vo Svetovom pohári pôjdu dva preteky, jej náskok pred súperkami je priveľký. Vlhová potvrdila zisk malého glóbusu druhým miestom v utorok v nočnom slalome v Schladmingu.

Odporúčanie

