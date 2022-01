Núdzové zdravotnícke zariadenia by mohli byť podľa Lengvarského v každom kraji

Tím ministerstva zdravotníctva momentálne rieši priestory na ich zriadenie.

BRATISLAVA. Núdzové zdravotnícke zariadenia pre pacientov s ochorením COVID-19 by mohli vzniknúť v každom kraji. Tím ministerstva zdravotníctva momentálne rieši priestory na ich zriadenie. Na tlačovej konferencii po rokovaní vlády to uviedol šéf rezortu zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO).

"Táto úloha je plnená s tým, že my sme nedefinovali, koľko zariadení bude. Môžu sa vypínať, zapínať, podľa potreby, ale rátame, že v každom krajskom meste by malo byť jedno takéto zariadenie," poznamenal Lengvarský.

Dodal, že v každom núdzovom zariadení by mohlo byť 100, 200 či 300 lôžok, záležať to bude od kapacity priestoru.

Ministerstvo podľa Lengvarského komunikuje so Správou štátnych hmotných rezerv a rieši obstaranie pomôcok do týchto zariadení. Zaoberá sa aj personálom, ktorý by tam mal pracovať.

Núdzové zdravotnícke zariadenia pre pacientov s ochorením COVID-19 nemajú byť poľné nemocnice, ale lôžka, kde by sa poskytovala základná starostlivosť a triedili pacienti. Cieľom intervencie je minimalizácia počtu úmrtí na ochorenie COVID-19 v čase humanitárnej katastrofy.

Tiež manažment náporu na zdravotnícke zariadenia, optimalizácia využitia záchrannej zdravotnej služby či včasné poskytnutie kyslíkovej terapie pacientom s respiračnými ťažkosťami.