Na transplantáciu sŕdc nemáme u nás vhodné prasatá

Nové srdcia dostane ročne zhruba len polovica tých, ktorí by ich potrebovali.

BRATISLAVA. Transplantovať človeku srdce z prasaťa by lekári dokázali aj na Slovensku. Na to, aby pacient dlhodobo prežil, by však srdce muselo pochádzať z geneticky upravenej ošípanej a také u nás nemáme.

Práve srdce z takéhoto prasaťa transplantovali 7. januára lekári z amerického Marylandu 57-ročnému Davidovi Bennettovi. Jeho zdravotný stav bol už taký zlý, že v podstate nemal na výber. Transplantácia srdca z prasaťa bola síce riskantná, ale alternatívou bola smrť.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Bola to vôbec prvá úspešná transplantácia srdca prasaťa človeku. Aj po niekoľkých dňoch od operácie sa Bennettovi zdravotne darí.

"Je to obrovská, prelomová vec. Pokojne by som to prirovnala k prvej transplantácii srdca v humánnej medicíne," reaguje na operáciu Eva Goncalvesová, primárka oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.

Podotýka však, že spomínaná transplantácia sa bude môcť považovať za úspešnú, až keď sa Bennettovi podarí s prasacím srdcom prežiť najmenej 90 dní.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prvý človek dostal prasacie srdce. Je to moja posledná možnosť, hovoril Čítajte

Nemáme genetické prasatá

"Nie je to otázka toho, že by sme nemali prasatá, ani toho, že by sme nemali ľudí. Potrebujeme druh prasiat, ktorý bol geneticky veľmi zložito a dlho upravovaný tak, že srdce od neho ľudský organizmus neodvrhne," reaguje Goncalvesová na to, či by sme aj my na Slovensku vedeli transplantovať človeku srdce prasaťa, ako Američania.