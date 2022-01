Dobré ráno: Kollár chce referendum, ktoré bude aj nebude

Absurdný príbeh referenda o predčasných voľbách.

Zaviesť aj nezaviesť, platiť aj neplatiť, fungovať, ale až keď my tu nebudeme.

To je ako z nejakej rozprávky, no presne s takýmto nápadom týkajúcim a referenda o predčasných voľbách teraz prišiel Boris Kollár. Že aj by bol za, ale iba keď nebude platiť.

O referende o predčasných voľbách, o tom, ako ho Sme rodina podporuje aj nepodporuje a o dynamike medzi koalíciou a opozíciou sa Tomáš Prokopčák rozpráva s politickým komentátorom Petrom Tkačenkom.

Zdroj zvukov: Facebook Hlas-SD, FAcebook Boris Kollár, TASR

Krátky prehľad správ

Najvyšší súd prepustil na slobodu Norberta Bodora. Vyhovel tak Ústavnému súdu, ktorý ešte v decembri rozhodol, že boli porušené Bodorove práva. Bodora však polícia podľa Aktualít krátko na to opätovne zadržala, na slobode strávil len pár hodín. Nitriansky oligarcha je obvinený v kauze Dobytkár a v kauze Očistec.

Podľa ministerstva obrany stúpol záujem o vojenský výcvik stúpol, nováčikov je údajne najviac za posledné roky. Takmer päťsto budúcich profesionálnych vojakov a vojačiek sa preto bude pripravovať v Martine a v Lešti.

Aj tretia dávka vakcíny od AstraZeneca zaberá proti omikronu, naznačujú predbežné dáta. Dokonca sa imunitná odpoveď objavila aj u tých ľudí, ktorí boli predtým zaočkovaní mRNA vakcínou. Najviac protilátok však podľa staršieho výskumu vzniká po posilňujúcej dávke práve mRNA vakcíny.

Vedci narazili na slabé miesto chrípky. Tento objav by mohol viesť k novej, univerzálnej vakcíne proti tomuto vírusu, keďže sa dotyčné miesto nachádza vo väčšine variantov chrípky. Zároveň by to mohlo znamenať, že by stačilo len jedno jediné očkovanie proti chrípke za život.

Minulý rok bol šiestym najteplejším v histórii meraní. Zároveň bolo osem posledných rokov najteplejších od začiatku meraní v roku 1850. Vyplýva to z novej analýzy teplôt amerického Národného úradu pre oceán a atmosféru.

Odporúčanie

Viem, asi som posledný na svete, ale dnes chcem odporúčať čosi milé a ľahšie. Ak ste ešte nevideli sériu Ted Lasso na Apple TV+, dajte tomu šancu. Napokon, ono je to vlastne oveľa menej absurdná komédia zo športového prostredia, ako som sa najskôr domnieval, a výsledok je skôr príjemným oddychovým a veľmi človečinou páchnucim pozeraním o tom, ako fungujú ľudia.

