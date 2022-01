Kotleba zatiaľ účasť na súde nesľubuje. Hrozí mu, že ho odtiaľ odvedú v putách

Definitívny verdikt by mal padnúť takmer rok a pol od prvého rozhodnutia.

BRATISLAVA. Šéfa opozičnej ĽSNS Mariana Kotlebu čaká možno už len posledná schôdza parlamentu, na ktorej sa bude môcť zúčastniť ako poslanec. Naplánovaná je na február.

Ak totiž Najvyšší súd potvrdí jeho vinu v kauze šekov v hodnote 1488 eur, ktoré rozdával v roku 2017, Kotleba viac nebude môcť kandidovať v parlamentných či iných voľbách.

Bol by totiž právoplatne odsúdený za trestný čin a prestal by tak spĺňať podmienky na výkon poslaneckého mandátu. Opäť by tak mohol kandidovať až s odstupom rokov po zahladení trestu. Vykonaný trest sa po určitom čase od prepustenia zahladí - vymaže z registra trestov. So zahladením musí súhlasiť súd.